O ex-goleiro Ubaldo Fillol, campeão do mundo com a Argentina em 1978, levantou a possibilidade de Ángel Di María voltar a jogar pela seleção na Copa do Mundo deste ano. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ídolo argentino afirmou que os jogadores estão tentando convencer o ex-companheiro a retornar da aposentadoria para disputar o torneio mais uma vez.

— Eu ouvi que a comissão técnica e alguns jogadores estão encorajando ele a retornar para a seleção nacional. Pelo que eu vejo hoje, ele tem que jogar, sem dúvidas. Eu acho que ele vai estar lá, é um sentimento que eu tenho. Eu acho que vão convencê-lo a jogar a próxima Copa do Mundo — contou.

Apesar de aposentado da seleção argentina, Di María segue em atividade aos 38 anos com a camisa do Rosário Central. Na visão de Fillol, inclusive, o ex-Real Madrid disputa torneios mais competitivos do que aqueles encarados por Messi no Inter Miami.

— Eu acho que Di María está bem. Comparando a Messi, Leo está em uma liga que não é muito competitiva, o futebol argentino é extremamente competitivo. Não te dão nada de graça, não te dão espaço, e ele está indo bem. Ele tem velocidade, brilho e marca gols — opinou o ex-goleiro.

Desempenho de Di María justifica Copa do Mundo?

Ángel Di María retornou em julho do ano passado ao Rosário Central, clube que o revelou. Até o desfecho de 2025, foram 16 jogos, com sete gols e três assistências. Dessa forma, ajudou o clube a conquistar o polêmico título de campeão argentino, entregue pela soma dos pontos nos torneios Apertura e Clausura, conquista que não existia até anúncio da AFA ao fim do campeonato.

Desde o início deste ano, o ídolo argentino já soma três gols e uma assistência em seis jogos. Na última partida, a vitória por 2 a 0 sobre o Barracas, marcou um golaço de cavadinha.

Di María levanta o troféu de campeão argentino (Foto: Divulgação / Rosário Central)