Faltam 172 dias para a Copa: em 2022, a consagração de Messi

Um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, capitão e maestro da seleção argentina na Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi marcou dois gols na decisão com a França. Naquele 18 de dezembro de 2022, o argentino fazia a partida de número 172 pela equipe nacional e se consagrou como o grande responsável pelo tricampeonato.

Faltando 172 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! relembra a atuação histórica de Messi na final do Mundial do Catar, disputada no Estádio Lusail.

A Argentina vinha de um jejum de 36 anos sem conquistar a competição, e tudo indicava que aquela seria a última chance de Messi conquistar a Copa do Mundo. Pois o capitão fez ao longo dos mais de 120 minutos de partida o que se esperava dele: liderou a equipe, chamou a responsabilidade para si, marcou dois gols, participou da jogada de outro e ainda guardou o seu nas cobranças de pênaltis.

O desempenho de Messi naquela final de Copa entrou para a história como uma das maiores atuações de um jogador em uma decisão. E serviu também para alguns recordes: o craque argentino se transformou no atleta com maior número de jogos em Mundiais (26); no jogador que mais usou a tarja de capitão em Copas (20); e o maior artilheiro do país na competição (13 gols).

Ovacionado, ele deixou Lusail com a sensação de dever cumprido. Mas, ainda no estádio, o técnico Lionel Scaloni disse que as portas da seleção argentina seguiriam abertas para Messi caso ele quisesse disputar a Copa do Mundo de 2026. E um novo capítulo do craque em Mundiais ainda pode ser escrito.

Messi comemora o tricampeonato da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

