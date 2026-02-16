Europeus reagem a atitude de Ancelotti, da Seleção Brasileira: 'Admirável'

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, tem uma grande fama na Europa, continente onde conquistou suas glórias ao longo da carreira. Ao longo desta semana, muitos europeus repercutiram uma atitude do italiano.

continua após a publicidade

Depois de passar por Salvador e São Paulo, Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, marcou presença na noite deste domingo (15) na Marquês de Sapucaí para acompanhar o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

➡️Europeus reagem à atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Qualquer outro'

➡️Europeus reagem a jogo de Vitor Reis contra o Barcelona: 'Difícil acreditar'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, muitos europeus repercutiram o fato do italiano prestigiar a cultura brasileira no período em que treinará a Seleção Brasileira. Ancelotti tem fama de "turrão", mas já se entregou ao espírito do país do futebol. Veja os comentários abaixo:

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no carnaval (Foto: Amichavy/ divulgação Brahma)

Veja comentários sobre o técnico italiano

Tradução sobre o técnico: Ele parece se divertir onde quer que vá, o que é admirável.

Tradução sobre o italiano: Ele é um fenômeno. Muito merecido. Aproveite, maestro!

Tradução sobre Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira: Ancelotti tomando uma cerveja e falando com o Ronaldo no camarote. Que momento essa sequência do Carnaval de São Paulo.

continua após a publicidade

Tradução sobre o italiano no Brasil: 8 anos depois de jogarem juntos no AC Milan, eles se reencontram no Carnaval brasileiro. Carlo Ancelotti e Ronaldo Nazário. Mágico

Experiência de Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, no Rio

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, passou a maior parte do tempo no camarote da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde esteve acompanhado do presidente da entidade, Samir Xaud, do diretor de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, além de outros dirigentes. Sorridente e bastante solícito, o treinador tirou fotos com convidados e conversou com personalidades presentes no espaço reservado à confederação.

Ainda na avenida, Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, também visitou o camarote de uma marca de bebidas, onde se encontrou com Ronaldo Fenômeno, garoto-propaganda da empresa. O encontro entre o técnico da Seleção e o ex-atacante, bicampeão mundial com o Brasil, chamou a atenção dos presentes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.