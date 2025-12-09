O 8 de julho de 2014 foi duplamente especial para Miroslav Klose. O atacante alemão foi autor de um dos gols do massacre da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil, na semifinal da Copa do Mundo. E, ao deixar a sua marca naquele jogo, ele também estabeleceu uma para a história: tornou-se o maior artilheiro dos Mundiais, com 16 gols.

Na contagem regressiva para a Copa do Mundo, o Lance! relembra a trajetória de Miroslav Klose na seleção alemã.

O primeiro dos 16 gols que o atacante marcaria em Copas do Mundo foi registrado no Mundial de 2002 — justamente o que a Alemanha perderia para o Brasil na final. Aliás, foram três em um único jogo. Na partida em que os alemães atropelaram a Arábia Saudita por 8 a 0, Klose marcou o primeiro, o segundo e o quinto gols. E anotaria mais dois naquela Copa: no empate por 1 a 1 com a Irlanda, e na vitória por 2 a 0 sobre Camarões.

Quatro anos mais tarde, atuando em casa, Klose seguiu com a mesma efetividade e foi autor de mais cinco gols, na Copa do Mundo da Alemanha. Marcou dois na vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica; outros dois sobre o Equador, quando os alemães venceram por 3 a 0; e deixou o seu também no empate por 1 a 1 com a Argentina.

Na África do Sul, em 2010, o artilheiro chegou aos 14 gols em Copas. Fez um contra a Austrália (4 a 0), outro diante da Inglaterra (4 a 1) e dois sobre a Argentina (4 a 0).

A trajetória de Miroslav Klose em Mundiais se encerrou na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Foi a quarta consecutiva do atacante, que marcou no empate por 2 a 2 com Gana; e sacramentou seu nome na história naquele 7 a 1 da semifinal.

Klose fez seu 16º gol em Copas do Mundo sobre o Brasil (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

