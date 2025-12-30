Pela primeira vez organizada por três países, a Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos: terá mais seleções, mais jogos, mais dias e mais cidades. O Mundial do Canadá, Estados Unidos e México terá partidas em 16 cidades, com a maioria dos jogos sendo realizados nos EUA.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Faltando 163 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! segue a contagem regressiva apresentando as cidades-sede do Mundial que ocupará os três países da América do Norte.

Com 104 jogos, a competição começará em 11 de junho e se estenderá até 19 de julho. Ao todo, serão 39 dias de disputa, um recorde.

A abertura da Copa do Mundo, no jogo que colocará frente a frente o México e a África do Sul, está marcada para o Estádio Azteca, na Cidade do México. A capital do país será uma das três cidades mexicanas que receberão jogos da competição. Além de cinco jogos no Azteca, haverá quatro jogos em Monterrey e outros quatro em Guadalajara.

continua após a publicidade

O Canadá, por sua vez, terá sete partidas em Vancouver e seis em Toronto. A competição deixa o solo canadense nas oitavas de final.

Com 11 cidades, os Estados Unidos serão o principal país da Copa do Mundo de 2026. Haverá jogos em Seattle (6), San Francisco (6), Los Angeles (8), Houston (7), Dallas (9), Kansas (6), Atlanta (8), Miami (7), Boston (7), Filadélfia (6) e Nova Jersey/Nova York (8, incluindo a grande final).

Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil fará os jogos da fase de grupos em Nova Jersey, Filadélfia e Miami. Caso se classifique em primeiro no grupo, a Seleção fará todos os jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Se avançar em segundo, terá que ir ao México para jogar o primeiro mata-mata em Monterrey.

continua após a publicidade

MetLife Stadium, em Nova Jersey, vai ser palco da final da Copa (Foto: Sharon Prais/ Lance!)

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

▶️ Na Copa do Mundo de 2022, a consagração de Messi

▶️ Faltam 173 dias para a Copa: conheça os Mundiais com mais gols

▶️ Conheça a história do cartão vermelho

▶️ Copa do Mundo em mais de um país dá sorte ao Brasil

▶️ Em 2014, Van Persie deu um peixinho que entrou para a história

▶️ Todos os gols de Klose, o maior artilheiro da história das Copas

▶️ Em 1998, Zidane levou a França ao 1º título

▶️ Holanda espantou o Mundo na Copa de 1974

▶️ Em 1930, no Uruguai, nascia um Monumento ao Futebol

▶️ Na Copa de 1966, frustração e fim de uma era