Atuação de ex-Palmeiras na Europa causa alvoroço: 'Convocado para Copa'

Os brasileiros Gabriel Jesus, cria do Palmeiras e Gabriel Martinelli, formado nas categorias de base do Ituano, marcaram na vitória do Arsenal por 4 a 0 sobre o Sheffield United, neste domingo (15), garantindo a classificação dos Gunners para as quartas de final da FA Cup.

Martinelli abriu o placar aos 12 minutos após jogada pela ponta esquerda, chegando ao seu oitavo gol na temporada. Gabriel Jesus ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo ao aproveitar cruzamento de Bukayo Saka. Haverz e Trossard completaram o placar da goleada.

Nas redes sociais, a atuação do ex-Palmeiras causou enorme repercussão. Diversos internautas ponderam o crescimento que o centroavante atinge em ano de Copa do Mundo, pedindo pela sua convocação. Gabriel Jesus, que enfrentou problemas com lesões musculares em 2025, parece ter recuperado sua melhor forma física neste início de 2026.

Gabriel Jesus sonha com Copa do Mundo

Com 80 gols na Premier League, o cria do Palmeiras é o segundo brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês. O centroavante está atrás apenas de Roberto Firmino, que balançou as redes 82 vezes pelo Liverpool.

- Acho que um sonho para este ano é viver o presente, dia após dia, e ajudar meus companheiros do Arsenal a lutar pelos títulos da temporada, além, é claro, de voltar à Seleção Brasileira. Tenho isso como meta, de ser convocado e chamado pelo Ancelotti. E isso vai depender, é claro, do que eu fizer neste retorno aos gramados - declarou Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus é Cria da Acadêmia (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras conhece adversário das quartas do Paulistão

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Guarani na noite deste domingo (15), na Arena Barueri, pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão.

Com o resultado, o Palmeiras terminou com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Novorizontino, e terá o Capivariano como adversário nas quartas de final, com a vantagem do mando de campo.

