O jovem Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi titular do Girona no duelo contra o Barcelona na tarde desta segunda-feira (16). Nas redes sociais, muitos torcedores europeus comentaram sobre o desempenho do zagueiro.

Com atuação de gala de Vitor Reis, ex-Palmeiras, o Girona bateu o Barcelona por 2 a 1 dentro de casa. O time comandado por Hansi Flick abriu o placar, mas viu o rival virar o jogo e levar os três pontos para casa.

Nas redes sociais, Vitor Reis foi apontado como um dos melhores jogadores em campo. O jovem zagueiro brasileiro tem tido grande destaque no clube espanhol. Veja os comentários abaixo:

Vitor Reis, ex-Palmeiras, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Girona)

Veja comentários sobre Vitor Reis, ex-Palmeiras

Tradução sobre Vitor Reis, ex-Palmeiras: Estamos em mãos muito seguras com Vitor Reis, meus amigos.

Tradução sobre o jovem revelado pelo Palmeiras: Vitor Reis é fantástico. Ele sabe recuar e assumir a responsabilidade pela construção das jogadas, mas também é incrivelmente forte defensivamente. Ele não é um daqueles zagueiros que são bons no ataque, mas têm dificuldades para voltar e marcar. Era difícil de acreditar no início da temporada.

Tradução sobre o jovem zagueiro brasileiro: Daley Blind está fazendo uma partida fantástica. Ele é fundamental para quebrar a pressão do Barcelona, ​​demonstrando grande discernimento e nunca se precipitando. Vitor Reis tem potencial para se tornar um zagueiro de primeira classe, podendo ser um dos melhores de todos os tempos.

Tradução sobre Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras: Uma demonstração completa de como sair jogando com a bola dominada desde a defesa, por Vitor Reis e Daley Blind. Superar as linhas de pressão de todas as maneiras possíveis, avançando ou encontrando o jogador livre no passe. Para serem alocadas em escolas.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Ouvi dizer que Vitor Reis se beneficiou do empréstimo ao Girona, é uma pena que ele não vá para a Copa do Mundo de qualquer maneira.

