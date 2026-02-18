Diretor da Alemanha alerta jogadores sobre protestos na Copa do Mundo

Campeão do mundo em 1990 como atleta e atual diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB), Rudi Völler alertou os jogadores da seleção sobre possíveis protestos na Copa do Mundo deste ano. Para o ex-atacante, posicionamentos políticos não devem atrapalhar a preparação e desempenho da Alemanha. No Mundial de 2022, no Catar, o elenco alemão protestou contra o veto da Fifa ao uso da braçadeira "One Love", que condenava a discriminação no país-sede.

— É claro que não haverá censura. Mas, obviamente, não pode ser como essa tal polêmica da braçadeira no Catar, onde discussões ainda aconteciam praticamente no dia do jogo. Isso não pode acontecer novamente. E não vai acontecer. É claro que todos têm direito à sua opinião. Não precisa ser na véspera de uma partida — disse em entrevista ao programa "Doppelpass", do canal "Sport1".

O assunto foi debatido devido à atual tensão política global, que impactou a relação entre os Estados Unidos, principal sede da próxima Copa do Mundo, e diferentes países europeus. Jogadores da Alemanha, como o meio-campista Leon Goretzka, são críticos do governo de Donald Trump.

Disputa no gol da Alemanha para a Copa do Mundo

Rudi Völler também comentou a disputa pela titularidade no gol da Alemanha. Com o ídolo Manuer Neuer aposentado da seleção, a tendência era que Ter Stegen finalmente assumisse o posto na Copa do Mundo. No entanto, o ex-Barcelona sofreu lesão grave logo no início do empréstimo ao Girona, na qual pretendia recuperar a melhor forma física e técnica. Diante deste cenário, o grande favorito na posição é Oliver Baumann, do Hoffenheim.

— Ele (Ter Stegen) precisa jogar, com certeza. Principalmente depois da lesão, e de toda a história por trás dela, ele precisa de ritmo de jogo para voltar à forma, não importa o quão talentoso ele seja — opinou o dirigente, que classificou Baumann como um goleiro "seguro" e "confiável".

Ter Stegen e Neuer juntos em treino da seleção alemã (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Ídolo do Barcelona, pelo qual já fez mais de 400 partidas, Ter Stegen passou a sofrer com problemas físicos nos últimos anos. Entre setembro de 2024 e abril de 2025, ficou fora de combate por lesão de tendão. Logo após retornar, em julho, machucou as costas e se ausentou até dezembro. Fora de forma e com forte concorrência, estava sem espaço no Barça. Assim, foi emprestado ao Girona. No entanto, fez apenas dois jogos antes de lesionar a coxa. Agora, deve voltar somente em abril.