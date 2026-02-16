Brasileiros reagem à estreia de João Fonseca no Rio Open: 'Estavam errados'

A espera de grande parte dos amantes de tênis no Brasil acabou, pelo menos parcialmente. Na tarde desta segunda-feira (16), João Fonseca estreou com vitória no Rio Open. O jovem prodígio fez dupla com o experiente Marcelo Melo.

continua após a publicidade

A dupla brasileira venceu Román Burruchaga e Andrea Pellegrino na primeira rodada do Rio Open. João Fonseca deve voltar à quadra principal nesta terça-feira (17), para disputar sua primeira partida de simples no torneio.

➡️Europeus reagem à atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Qualquer outro'

Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais. Nas redes sociais, a estreia de João Fonseca no Rio Open repercutiu muito. Os torcedores vibraram, sofreram e avaliaram o primeiro jogo do prodígio. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Europeus reagem a jogo de Luís Guilherme, ex-Palmeiras: 'Não estou brincando'

João Fonseca e Marcelo Melo celebram vitória no Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)

Veja comentários sobre a dupla brasileira

Como foi a estreia de João Fonseca no Rio Open

João e Marcelo começaram bem a partida, dominando no saque e dificultando os serviços adversários nos primeiros games. A quebra veio no game decisivo, com winners de Melo e erros forçados por Fonseca, para fechar o primeiro set em 6/4. Bom começo de João Fonseca no Rio Open.

A dupla formada pelo novato e veterano parecia, acima de tudo, se divertir em quadra. A cada ponto, os brasileiros compartilhavam um sorriso e comentavam as jogadas, com experiente Melo orientando o companheiro mais novo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos de João Fonseca no Rio Open! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Os brasileiros foram, mais uma vez, cruciais no momento mais importante. Fonseca e Melo repetiram o feito do e conseguiram quebra no oitavo game, fechando o segundo set também em 6/4 e confirmando a vitória para alegria dos torcedores na quadra principal do Rio Open. João Fonseca e Marcelo Melo ovacionados!