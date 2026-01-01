menu hamburguer
Copa do Mundo

2026 é ano de Copa do Mundo! Veja como estão os preparativos para o maior evento do futebol

Estados Unidos, México e Canadá sediam o maior Mundial de todos os tempos

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/01/2026
06:50
Copa do Mundo de 2026 entra em contagem regressiva
imagem cameraCopa do Mundo de 2026 entra em contagem regressiva (Foto: X/@fifaworldcup_es)
Ano novo é sempre repleto de expectativas, e elas são ainda maiores a cada quatro anos, quando é realizada a Copa do Mundo. Este 2026 será marcado pela maior delas: a partir de 11 de junho, 48 seleções disputarão o primeiro Mundial a ser organizado em três países — Estados Unidos, México e Canadá. Será uma Copa com muitos desafios logísticos, políticos e financeiros. E, para o Brasil, que pela primeira vez na história será comandado na competição por um técnico estrangeiro, será mais uma chance de buscar o Hexa.

➡️Simule os confrontos e o caminho do Brasil na Copa do Mundo

Ainda que seja organizada em conjunto pelos três países da América do Norte, serão os Estados Unidos o principal local do torneio. Ao todo, 78 jogos serão realizados por lá, incluindo todos a partir das quartas de final.

Sede do Mundial de 1994 e (provavelmente) o país que melhor sabe organizar eventos esportivos de grande porte, os EUA também trazem no combo uma série de questões geopolíticas que impactam na Copa do Mundo. Assuntos como segurança e imigração se cruzam e são um desafio tanto para o país quanto para a organização do campeonato.

A preocupação é tanta que o governo do presidente Donald Trump promete investir mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,51 bilhões, na cotação atual) apenas em segurança para as 11 cidades americanas que sediarão o torneio.

— Quando o presidente Trump criou a Força-Tarefa da Casa Branca no início deste ano (2025), ele estabeleceu uma missão clara: garantir que o país realizasse uma Copa do Mundo segura, acolhedora e memorável. O esforço se tornou a maior operação governamental para um evento esportivo já realizada nos Estados Unidos — disse Andrew Giuliani, diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo da Fifa 2026, no início de dezembro.

Na terça-feira (30 de dezembro), a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema, na sigla em inglês) concedeu US$ 250 milhões (R$ 1,37 bilhão) aos estados onde ficam as cidades-sede "para fortalecer sua capacidade de detectar, identificar, rastrear ou mitigar sistemas de aeronaves não tripuladas (drones)", segundo informou a agência.

— Sabíamos que precisávamos agir rapidamente para proteger a Copa do Mundo da crescente ameaça de sistemas de aeronaves não tripuladas, e foi exatamente isso que fizemos — pontuou Karen S. Evans, que administra interinamente a Fema.

A expectativa do governo é de que até sete milhões de turistas de outros países viagem aos Estados Unidos por causa da Copa do Mundo.

— Para atender a essa escala sem precedentes, mobilizamos equipes federais de coordenação em todas as 11 cidades-sede. Essas equipes proporcionam acesso direto à expertise e aos recursos federais, garantindo uma abordagem unificada e consistente em todo o país — considerou Andrew Giuliani.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Donald Trump e Gianni Infantino, durante evento na Casa Branca sobre a Copa do Mundo
Donald Trump e Gianni Infantino se aproximaram bastante por ocasião da Copa (Instagram/@gianni_infantino)

Canadá e México investem em melhorias de infraestrutura

Sede de 13 jogos da Copa, o Canadá também investe forte no Mundial. Os diferentes entes de governo estimam gastos de até R$ 5 bilhões nas cidades de Toronto e Vancouver. O montante, contudo, engloba custos com infraestrutura e modernização dos dois estádios, além da segurança.

No México, que terá entre seus 13 jogos a partida de abertura da Copa do Mundo, apenas a reforma do Estádio Azteca consumiu cerca de R$ 900 milhões. O país também ampliou o aeroporto internacional da Cidade do México, a estrutura hoteleira e de transportes.

Modernização de estádios e ampliação da infraestrutura hoteleira são praxes nos países que recebem grandes eventos esportivos. E se tornaram especialmente necessárias em 2026 a partir da grande procura por ingressos.

Esta semana, a Fifa informou ter recebido mais de 150 milhões de pedidos de ingresso, número que é cerca de 30 vezes superior ao total de bilhetes que está sendo colocado à venda. E isso num contexto em que as entradas para a Copa do Mundo estão com os valores mais altos da história.

No Canadá, estádio de Vancouver receberá sete jogos da Copa do Mundo
No Canadá, estádio de Vancouver receberá sete jogos da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

Seleção Brasileira recorre a Ancelotti para tentar sair da fila na Copa do Mundo

Sem vencer o Mundial desde 2002, o Brasil vai à Copa do Mundo de 2026 com a esperança renovada após a contratação de Carlo Ancelotti. O italiano assumiu a Seleção no fim de maio, confirmou a classificação para o torneio logo na primeira Data Fifa e aproveitou o restante do ano para fazer testes no time.

Em oito jogos até aqui, Ancelotti utilizou 42 jogadores. A lista inclui quatro goleiros, oito laterais de ofício — além de Éder Militão, que foi o titular da direita na vitória por 2 a 0 sobre Senegal —, sete zagueiros, dez meio-campistas e 13 atacantes.

O técnico diz ter o grupo praticamente definido, e quer utilizar os amistosos diante de França e Croácia, em março, para dirimir as últimas dúvidas. A convocação final para a Copa do Mundo acontecerá em maio.

No início de dezembro, a Fifa sorteou os confrontos e colocou o Brasil como cabeça de chave do Grupo C, que tem ainda Marrocos, Haiti e Escócia. Na primeira fase, a Seleção terá jogos em Nova Jersey, Filadélfia e Miami

Os jogos da Costa Leste dos Estados Unidos não eram exatamente o desejo de Carlo Ancelotti. O treinador sempre demonstrou preocupação com o calor que faz naquela região no meio do ano. Além disso, no Mundial de Clubes de 2025, alguns jogos e voos foram afetados por causa de temporais que caíram na região.

Sobre isso, o diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo da Fifa 2026 procurou demonstrar normalidade.

— Sei que houve muita conversa este ano (2025) sobre o calor intenso durante os jogos. Aliás, na Copa do Mundo de 1994, eu me lembro do calor que fazia, e faz calor em junho e julho nos Estados Unidos. Mas o Serviço Nacional de Meteorologia está utilizando ferramentas avançadas de previsão do tempo para ajudar a mitigar os riscos do calor para jogadores e torcedores. Em todo o governo federal, a mensagem é clara: os Estados Unidos estarão preparados — declarou Andrew Giuliani.

O jeito é aguentar a expectativa e ver tudo isso na Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Italiano Carlo Ancelotti tem a missão de levar o Brasil ao Hexa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

