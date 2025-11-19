Curaçao reajusta rota e realiza sonhos ao chegar na Copa do Mundo de 2026

Nos últimos anos, Curaçao reajustou a rota de seu percurso e realiza sonhos ao conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção da menor nação já classificada para o torneio conseguiu um lugar no Olimpo do futebol de forma invicta e com muita autoridade.

Em maio, o Lance! esteve no país e conversou com Gilbert Martina, que é o presidente da Federação de Curaçao. Na época, o mandatário abriu o jogo sobre os problemas administrativos, como a questão afetava no campo e como pretendia convencer jogadores a atuarem pela ilha caribenha.

- Nós temos um bom time. Tem alguns jogadores chaves que decidiram não jogar por Curaçao por problemas com a Federação. Vamos trabalhar nisso. Estou confiante de que estaremos aptos a recrutar jogadores do mais alto nível para tornar esse time mais qualidade para fazer um dos mais fortes da Concacaf. Dick Advocaat foi o treinador da Holanda na Copa do Mundo de 1994, em que a Holanda foi eliminada para o Brasil. É muito tático e estrategista. Eu não o convenci. Ele me ligou após a eleição e disse que estava disponível. Ele acreditava que Curaçao poderia ter bons jogadores.

A expectativa de Gilbert Martina se confirmou, uma vez que Curaçao conseguiu elevar o nível do elenco ao recrutar peças importantes ao longo das Eliminatórias. Nas últimas Datas Fifas, a equipe comandada por Dick Advocaat contou com as presenças de Obispo, do PSV, e Hansen, do Middlesbrough, pela primeira vez.

A vaga na Copa do Mundo também é a realização de um sonho dos apaixonados por futebol no Curaçao. Gilbert Martina abriu o jogo sobre a popularidade do esporte no país e de como essa conquista poderia fortalecer a união entre as pessoas, como se viu em diversos vídeos após o empate em 0 a 0 com a Jamaica.

- Foi muito popular. Nos últimos 20, 30 anos, (a popularidade) caiu porque houve muitos problemas com a Federação, mas como novo presidente estamos comprometidos a fazer do futebol o esporte mais popular da ilha. Futebol une. Nós queremos usar o esporte para unir o país. A Eliminatória é uma oportunidade única para Curaçao para se classificar como o menos país do mundo a ir para a Copa do Mundo. Está mais perto do que nunca. É um sonho do meu pai, do meu avô, dos meus tios. Sei que eles estão vendo e será uma grande honra.

Nas Eliminatórias, Curaçao chegou como uma espécie de zebra, enquanto a Jamaica era a grande favorita para conquistar uma vaga direta para a Copa do Mundo. Mas a equipe caribenha contrariou as estatísticas e as expectativas e mostrou que o trabalho feito com processo é o caminho a ser seguido.

Gilbert Martina foi eleito presidente da Federação de Curaçao em abril ebusca recuperar prestígio da ilha (Foto: João Brandão/Lance!)

Curaçao também respira futebol

Nos jogos das Eliminatórias, a população de Curaçao lotou o Estádio Ergilio Hato, o que mostrou que a nação comprou a ideia de empurrar o país para a Copa do Mundo. No entanto, o esporte vai além dos jogos da seleção caribenha.

A paixão pelo futebol é nacional, e a idolatria por jogadores renomados mundialmente é enorme, como o Lance! observou no evento Legends Tournament. Muitas crianças conheciam ex-jogadores, como Rivaldo, Seedorf, Valderrama e diversos outros nomes.

Nas ruas de Willemstad, todas as lojas voltadas para turistas estampavam camisas de Curaçao que estavam à venda. E a realização do sonho do país de quase 160 mil habitantes se concretizou e a energia da Onda Azul será levada para os Estados Unidos.

