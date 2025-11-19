menu hamburguer
Futebol Internacional

Curaçao reajusta rota e realiza sonhos ao chegar na Copa do Mundo de 2026

País caribenho conquista vaga no Mundial pela primeira vez na história

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
15:02
Jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026
imagem cameraJogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Concacaf)
  Matéria
  Mais Notícias

Nos últimos anos, Curaçao reajustou a rota de seu percurso e realiza sonhos ao conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção da menor nação já classificada para o torneio conseguiu um lugar no Olimpo do futebol de forma invicta e com muita autoridade.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em maio, o Lance! esteve no país e conversou com Gilbert Martina, que é o presidente da Federação de Curaçao. Na época, o mandatário abriu o jogo sobre os problemas administrativos, como a questão afetava no campo e como pretendia convencer jogadores a atuarem pela ilha caribenha.

- Nós temos um bom time. Tem alguns jogadores chaves que decidiram não jogar por Curaçao por problemas com a Federação. Vamos trabalhar nisso. Estou confiante de que estaremos aptos a recrutar jogadores do mais alto nível para tornar esse time mais qualidade para fazer um dos mais fortes da Concacaf. Dick Advocaat foi o treinador da Holanda na Copa do Mundo de 1994, em que a Holanda foi eliminada para o Brasil. É muito tático e estrategista. Eu não o convenci. Ele me ligou após a eleição e disse que estava disponível. Ele acreditava que Curaçao poderia ter bons jogadores.

A expectativa de Gilbert Martina se confirmou, uma vez que Curaçao conseguiu elevar o nível do elenco ao recrutar peças importantes ao longo das Eliminatórias. Nas últimas Datas Fifas, a equipe comandada por Dick Advocaat contou com as presenças de Obispo, do PSV, e Hansen, do Middlesbrough, pela primeira vez.

A vaga na Copa do Mundo também é a realização de um sonho dos apaixonados por futebol no Curaçao. Gilbert Martina abriu o jogo sobre a popularidade do esporte no país e de como essa conquista poderia fortalecer a união entre as pessoas, como se viu em diversos vídeos após o empate em 0 a 0 com a Jamaica.

- Foi muito popular. Nos últimos 20, 30 anos, (a popularidade) caiu porque houve muitos problemas com a Federação, mas como novo presidente estamos comprometidos a fazer do futebol o esporte mais popular da ilha. Futebol une. Nós queremos usar o esporte para unir o país. A Eliminatória é uma oportunidade única para Curaçao para se classificar como o menos país do mundo a ir para a Copa do Mundo. Está mais perto do que nunca. É um sonho do meu pai, do meu avô, dos meus tios. Sei que eles estão vendo e será uma grande honra.

Nas Eliminatórias, Curaçao chegou como uma espécie de zebra, enquanto a Jamaica era a grande favorita para conquistar uma vaga direta para a Copa do Mundo. Mas a equipe caribenha contrariou as estatísticas e as expectativas e mostrou que o trabalho feito com processo é o caminho a ser seguido.

Gilbert Martina foi eleito presidente da Federação de Curaçao em abril ebusca recuperar prestígio da ilha
Gilbert Martina foi eleito presidente da Federação de Curaçao em abril ebusca recuperar prestígio da ilha (Foto: João Brandão/Lance!)

Curaçao também respira futebol

Nos jogos das Eliminatórias, a população de Curaçao lotou o Estádio Ergilio Hato, o que mostrou que a nação comprou a ideia de empurrar o país para a Copa do Mundo. No entanto, o esporte vai além dos jogos da seleção caribenha.

A paixão pelo futebol é nacional, e a idolatria por jogadores renomados mundialmente é enorme, como o Lance! observou no evento Legends Tournament. Muitas crianças conheciam ex-jogadores, como Rivaldo, Seedorf, Valderrama e diversos outros nomes.

Nas ruas de Willemstad, todas as lojas voltadas para turistas estampavam camisas de Curaçao que estavam à venda. E a realização do sonho do país de quase 160 mil habitantes se concretizou e a energia da Onda Azul será levada para os Estados Unidos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

