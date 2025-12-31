Faltam 162 dias para a Copa: em 1966, o Mundial foi de Eusébio

Cristiano Ronaldo é, há muito, o jogador de Portugal mais badalado do mundo. Mas, há mais de meio século, quem espantou o planeta foi outro craque português: Eusébio. Na Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra, o atacante marcou nove gols — dois deles contra o Brasil e quatro num jogo memorável diante da Coreia do Norte — e encerrou a competição como artilheiro.

Faltando 162 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! relembra a trajetória de Eusébio no Mundial de 1966.

Eusébio foi o grande responsável por levar Portugal a sua primeira disputa de Copa do Mundo. Naquela edição, tornou-se o carrasco do então bicampeão Brasil e resolveu, praticamente sozinho, uma partida em que a equipe chegou a estar perdendo por 3 a 0.

Na primeira fase, a equipe caiu em uma chave que tinha o Brasil, a Hungria e a Bulgária. Estava longe de ser um grupo dos sonhos para uma seleção que estreava em Copas, mas a história mais uma vez mostraria que futebol se decide no campo.

Eusébio passou em branco na estreia, quando Portugal venceu a Hungria por 3 a 1. Mas marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária, e anotou dois nos 3 a 1 sobre o Brasil, resultado que tirou a Seleção da Copa do Mundo ainda na primeira fase.

Nas quartas de final, Portugal enfrentou a Coreia do Norte e saiu perdendo por 3 a 0. Foi aí que Eusébio decidiu resolver: ele marcou quatro gols, um deles de pênalti, e foi o grande nome da virada por 5 a 3.

A trajetória com 100% de aproveitamento no Mundial acabaria nas semifinais, quando os portugueses foram derrotados por 2 a 1 para a Inglaterra, dona da casa e futura campeã. Eusébio marcou o gol de Portugal, e voltaria a marcar na disputa pelo terceiro lugar, diante da União Soviética. O jogo terminaria 2 a 1 para os portugueses, que alcançariam logo na primeira participação a melhor posição na história das Copas do Mundo. E. com nove gol, Eusébio foi o artilheiro isolado.

Maior jogador da história do Benfica, Eusébio morreu em janeiro de 2014 (Reprodução/SL Benfica)

