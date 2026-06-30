Fala de Haaland sobre Brasil x Noruega repercute: 'Não vamos cair nessa'
Confronto acontece pelas oitavas de final da Copa do Mundo
A Noruega será a próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A seleção europeia venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), e assim se classificou para as oitavas de final do Mundial.
Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil ‘são pequenas’
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Após a classificação, o atacante Haaland, principal jogador da equipe nórdica, foi sincero ao abordar as chances da Noruega diante do Brasil. Para ele, a Seleção Brasileira é extremamente favorita no confronto.
Nas redes sociais, torcedores brasileiros repercutiram a declaração do jogador. Veja abaixo:
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Não vamos cair nessa seu viking safado— zZZz (@MTBardasson) June 30, 2026
Se nao forem covardes igual o Japão da pra ganhar, Japão so perdeu ontem pq fez o gol e so jogaram pra defesa so tentava sair no contra ataque— Cristiano Ronaldo (@ClandestinoZL1p) June 30, 2026
ele sabe que vai encontrar o papai https://t.co/PALx7W6Exd— Martin 🇦🇹🧉 (@cobrindocopa) June 30, 2026
Para de ser humilde cara, como é que o carma vai pegar vocês assim?— Perfilgenérico 🇧🇷⭐⭐⭐⭐⭐🌟 (@rennata20) June 30, 2026
AI SUA POSSIBILIDADE pic.twitter.com/KMIftyZR8S— futnerds (@thefutnerds) June 30, 2026
O que disse Haaland?
— Vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar. As possibilidades serão pequenas [contra o Brasil] —disse o craque norueguês.
Segundo o atacante, "vai ser difícil" encarar a seleção comandada por Carlo Ancelotti. O Brasil avançou após eliminar o Japão, por 2 a 1, nos acréscimos da Segunda Fase do Mundial.
— Vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil, você tem que ser realista. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado — completou.
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Oitavas de final da Copa do Mundo
Agora, a Seleção Brasileira terá Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.
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