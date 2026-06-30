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Fala de Haaland sobre Brasil x Noruega repercute: 'Não vamos cair nessa'

Confronto acontece pelas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 17:36
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Haaland de braços abertos em comemoração de gol no confronto entre Noruega e Costa do Marfim (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Haaland de braços abertos em comemoração de gol no confronto entre Noruega e Costa do Marfim (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Noruega será a próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A seleção europeia venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), e assim se classificou para as oitavas de final do Mundial.

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    Após a classificação, o atacante Haaland, principal jogador da equipe nórdica, foi sincero ao abordar as chances da Noruega diante do Brasil. Para ele, a Seleção Brasileira é extremamente favorita no confronto.

    Nas redes sociais, torcedores brasileiros repercutiram a declaração do jogador. Veja abaixo:

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    Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega
    Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega (Foto: Angela Weiss / AFP)

    O que disse Haaland?

    — Vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar. As possibilidades serão pequenas [contra o Brasil] —disse o craque norueguês.

    Segundo o atacante, "vai ser difícil" encarar a seleção comandada por Carlo Ancelotti. O Brasil avançou após eliminar o Japão, por 2 a 1, nos acréscimos da Segunda Fase do Mundial.

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    — Vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil, você tem que ser realista. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado — completou.

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    Oitavas de final da Copa do Mundo

    Agora, a Seleção Brasileira terá Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.

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