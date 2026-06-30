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Vídeo de Ancelotti 'revoltado' em treino da Seleção viraliza: 'Trauma'

Brasil venceu o Japão nesta segunda-feira (29) por 2 a 1

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 16:19
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Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Classificada para as oitavas de final, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti voltou a treinar nesta segunda-feira (29). Nas redes sociais, muitos torcedores viralizaram um vídeo do treinador italiano 'revoltado' durante a atividade.

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    • Aparentemente, o clima no time brasileiro está bem leve durante a Copa do Mundo. Ex-jogador de futebol, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, aproveitou o dia tranquilo para jogar uma altinha com outros membros da comissão técnica.

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    Acontece que a habilidade e a mobilidade do italiano já não são mais como antes. Depois de errar na atividade, o técnico se revoltou com ele mesmo, mas terminou dando risada. Veja a cena e os comentários abaixo:

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    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

    Veja cena do italiano

    Como Ancelotti, o 'surreal', tranquilizou a Seleção Brasileira diante do Japão

    Ir para o vestiário no intervalo perdendo por 1 a 0 logo no primeiro mata-mata da Copa do Mundo certamente não foi a melhor experiência para os jogadores da Seleção Brasileira no duelo entre Brasil e Japão. O time até estava melhor, mas carecia de efetividade, enfrentava uma retranca e carregava nas costas a expectativa de 200 milhões de brasileiros. Mas, em vez de preocupação e ansiedade, os jogadores da Seleção Brasileira se depararam com um técnico Carlo Ancelotti calmo e ciente do que precisava ser feito. Foi ali que a equipe canarinha começou a virar o jogo.

    Martinelli entrara aos 20 minutos do segundo tempo, em uma daquelas substituições capazes de desagradar à maioria. Não que Matheus Cunha, o substituído, estivesse fazendo uma grande partida, mas Martinelli não parecia aos olhos do torcedor ser a melhor opção. Era, porém, na ótica de Ancelotti. E foi o atacante do Arsenal quem marcou o gol da vitória, já aos 50 minutos.

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    A escolha de Ancelotti na Seleção Brasileira se somou a outra controversa: a manutenção de Casemiro, mesmo que ele já tivesse sido advertido com cartão amarelo e apresentado certa displicência em alguns momentos do primeiro tempo. Pois foi justamente Casemiro quem fez o gol de empate, que recolocou o Brasil na rota das oitavas de final.

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