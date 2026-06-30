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Novo confronto entre Gabriel Magalhães e Haaland agita web: 'Vai sobrar nada'

Jogadores rivalizam na Premier League

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 17:15
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Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Haaland e Gabriel Magalhães vão se enfrentar em Brasil x Noruega (Foto: Darren Staples / AFP)

Após a definição do confronto entre Brasil e Noruega no próximo domingo (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo, alguns internautas relembraram a rivalidade entre Gabriel Magalhães e Haaland e projetaram o novo duelo. O zagueiro brasileiro e o atacante norueguês disputam o campeonato inglês por Arsenal e Manchester City, respectivamente, em uma das disputas mais recorrentes dos últimos anos da Premier League.

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    Ambos foram fundamentais para a classificação de suas seleções para as oitavas. Gabriel foi responsável por dar a assistência para o primeiro gol do Brasil, marcado por Casemiro, além de contar com uma das melhores avaliações dos serviços estatísticos por sua atuação contra o Japão. Haaland também foi protagonista no duelo contra a Costa do Marfim, marcando o gol da vitória da Noruega.

    Confira as projeções de alguns internautas após a definição de mais um duelo entre os dois:

    Gabriel Magalhães contra o Japão na Copa do Mundo
    Gabriel Magalhães deu assistência para o gol de Casemiro contra o Japão na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Como foi o jogo que garantiu a vaga da Noruega para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo?

    Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

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    Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

    A Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

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    A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.

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