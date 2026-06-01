Futebol Internacional

Técnico da Espanha tranquiliza sobre Yamal e projeta craque pronto para estreia na Copa

O jogador está fora desde o jogo contra o Celta de Vigo em abril

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/06/2026
09:48
Lamine Yamal em ação pelo Barcelona.
imagem cameraLamine Yamal em ação pelo Barcelona (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
A condição física de Lamine Yamal era uma das principais preocupações da seleção espanhola às vésperas da Copa do Mundo. No entanto, o técnico Luis de la Fuente demonstrou confiança na recuperação do atacante do Barcelona e indicou que ele pode estar apto para a estreia da Espanha diante de Cabo Verde.

Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, De la Fuente revelou que a comissão técnica acompanha diariamente a evolução dos jogadores convocados e destacou que as informações recebidas dos clubes são animadoras.

— Antes de mais nada, acreditamos que ele chegará em boas condições. Estamos em total comunicação com os clubes, que nos mantêm informados sobre seu progresso diário — afirmou o treinador.

O comandante espanhol foi ainda mais otimista ao falar especificamente sobre Lamine Yamal, uma das principais estrelas da equipe para o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

— Sabemos que ele estará em perfeitas condições, e eu diria até que estará pronto para o primeiro jogo, mas continuaremos monitorando seu progresso — declarou.

Esperança de mais reforços na Espanha

Além de Yamal, a comissão técnica também acompanha a situação de outros nomes importantes do elenco, como Nico Williams e Mikel Merino. Apesar das atenções voltadas para a parte física, De la Fuente fez questão de destacar a maturidade demonstrada pelo jovem atacante do Barcelona ao longo de uma temporada marcada por grande desgaste e expectativas elevadas.

Segundo o treinador, o camisa 10 compreende a responsabilidade que carrega após se consolidar como um dos jogadores mais promissores e influentes do futebol mundial.

— Ele precisa manter a consistência, continuar melhorando, trabalhar mais e cuidar melhor de si mesmo, embora já o faça — ressaltou.

A expectativa da seleção espanhola é contar com Lamine Yamal em plenas condições para liderar a equipe na busca pelo bicampeonato mundial. Aos 18 anos, o atacante chega ao torneio como uma das grandes referências técnicas da Espanha e uma das atrações da Copa do Mundo.

Lamine Yamal sentiu lesão em Barcelona x Celta de Vigo (Foto: Josep LAGO / AFP)

