Espanha x Arábia: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo Equipes se enfrentaram no Mercedes-Benz Stadium

A Espanha venceu a Arábia Saudita por 4 a 0, neste domingo (21), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, duas vezes, e Hassan Tambakti, contra, foram os autores dos gols da seleção espanhola.

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O primeiro gol veio aos 10 minutos de partida, com Lamine Yamal. A estrela do Barcelona balançou as redes pela primeira vez em Copas do Mundo após passe de Oyarzabal da esquerda para a direita. Dez minutos depois, o camisa 21 se antecipou ao zagueiro saudita e fez o segundo do time de Luis De La Fuente. Aos 24 minutos, o centroavante, novamente, recebeu passe de Dani Olmo na segunda trave e marcou o seu segundo gol e o terceiro da Espanha.

Na segunda etapa, o jogo esfriou, mas a equipe europeia fez mais um gol após chute de Marc Cucurella. O lateral finalizou de primeira e, após rebote do goleiro Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti fez contra. Ferran Torres chegou a balançar as redes para La Fúria, mas, após análise do VAR, o quinto gol foi anulado por impedimento.

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Lamine Yamal, da Espanha, marcou o seu primeiro gol em Copas do Mundo contra a Arábia Saudita (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Como foi a partida entre Espanha e Arábia Saudita?

Luis de la Fuente promoveu alterações na equipe, como a entrada de Lamine Yamal no time titular, e mudança na estrutura de meio-campo em relação ao 11 inicial do empate sem gols com Cabo Verde. Muita intensidade e, desta vez, sem desperdiçar chances. A Espanha foi arrasadora antes mesmo da pausa para hidratação no primeiro tempo e deu um show em Atlanta, para mostrar que, sim, é uma das favoritas ao título.

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Yamal não demorou para mostrar a diferença e abriu o placar aos nove minutos de jogo, completando cruzamento que veio da esquerda. Quem virou a chave foi Oyarzabal, saindo de "piada" do primeiro jogo por ficar 30 minutos sem tocar na bola marcando duas vezes, aos 20 e 23 minutos, para deixar o placar elástico rapidamente.

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Para não abaixar o ritmo logo no retorno do intervalo, a Espanha seguiu em cima dos sauditas e ampliou logo aos três minutos do segundo tempo. Após escanteio pela esquerda, Cucurella apareceu para finalizar de primeira e o goleiro defendeu. No entanto, o rebote explodiu no zagueiro Tambakti e entrou. A arbitragem deu gol contra.

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O técnico Luis de la Fuente optou por poupar nomes como Yamal e Oyarzabal, e dar rodagens a outros jogadores do elenco. Foram 45 minutos tranquilos para finalizar o confronto, sem sustos na defesa e algumas boas chances criadas no terço final — Ferran Torres ainda teve um gol anulado nos acréscimos. Nico Williams voltou a receber minutos, assim como Mikel Merino. No geral, uma partida de manual de uma candidata ao título da Copa.

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