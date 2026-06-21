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Goleada da Espanha aumenta pressão sobre o Uruguai contra Cabo Verde

Celeste precisa vencer, de preferência por larga diferença de gols

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:09
Atualizado há 1 minutos
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Federico Valverde em ação durante Uruguai x Arábia Saudita, estreia celeste na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Federico Valverde em ação durante Uruguai x Arábia Saudita, estreia celeste na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

A goleada da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita aumentou a pressão para o Uruguai conseguir bom resultado contra Cabo Verde logo mais, neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela 2ª rodada da Copa do Mundo. Agora, a Celeste precisa superar a seleção africana por mais de quatro gols de diferença para que a liderança do Grupo H dependa apenas de um empate com a Fúria na última rodada.

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    • Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

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    A importância de se classificar como 1ª colocada é evitar o confronto com a líder do Grupo J nos 16 avos de final — no momento, a atual campeã Argentina.

    Com uma vitória por menos de quatro gols de diferença contra Cabo Verde, o Uruguai precisará vencer a Espanha para roubar a liderança. No entanto, um empate na 3ª rodada já seria suficiente para a classificação. Se os espanhóis levassem a melhor, a Celeste dependeria do outro resultado, mas só seria eliminada em caso de vitória por ampla diferença de gols da Arábia Saudita.

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    Por fim, se os uruguaios empatarem ou perderem para os cabo-verdianos, precisarão necessariamente ganhar da Fúria. Caso derrotados neste domingo, porém, uma combinação de resultados na última rodada poderia ainda assim tirar a vaga da Celeste.

    Obs.: os oito melhores terceiros colocados também avançam para a fase mata-mata, mas a classificação depende do desfecho dos demais grupos.

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    Espanha líder: classificação momentânea do Grupo H:

    SeleçãoJogosPontosSaldo de gols

    Espanha

    2

    4

    + 4

    Uruguai

    1

    1

    0

    Cabo Verde

    1

    1

    0

    Arábia Saudita

    2

    1

    - 4

    Uruguai na perseguição: calendário do Grupo H:

    • Espanha 0 x 0 Cabo Verde - 15/06
    • Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai - 15/06
    • Espanha 4 x 0 Arábia Saudita - 21/06
    • Uruguai x Cabo Verde - 21/06, às 19h (de Brasília)
    • Cabo Verde x Arábia Saudita - 26/06, às 21h (de Brasília)
    • Uruguai x Espanha - 26/06, às 21h (de Brasília)
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