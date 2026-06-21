Goleada da Espanha aumenta pressão sobre o Uruguai contra Cabo Verde
Celeste precisa vencer, de preferência por larga diferença de gols
A goleada da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita aumentou a pressão para o Uruguai conseguir bom resultado contra Cabo Verde logo mais, neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela 2ª rodada da Copa do Mundo. Agora, a Celeste precisa superar a seleção africana por mais de quatro gols de diferença para que a liderança do Grupo H dependa apenas de um empate com a Fúria na última rodada.
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A importância de se classificar como 1ª colocada é evitar o confronto com a líder do Grupo J nos 16 avos de final — no momento, a atual campeã Argentina.
Com uma vitória por menos de quatro gols de diferença contra Cabo Verde, o Uruguai precisará vencer a Espanha para roubar a liderança. No entanto, um empate na 3ª rodada já seria suficiente para a classificação. Se os espanhóis levassem a melhor, a Celeste dependeria do outro resultado, mas só seria eliminada em caso de vitória por ampla diferença de gols da Arábia Saudita.
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Por fim, se os uruguaios empatarem ou perderem para os cabo-verdianos, precisarão necessariamente ganhar da Fúria. Caso derrotados neste domingo, porém, uma combinação de resultados na última rodada poderia ainda assim tirar a vaga da Celeste.
Obs.: os oito melhores terceiros colocados também avançam para a fase mata-mata, mas a classificação depende do desfecho dos demais grupos.
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Espanha líder: classificação momentânea do Grupo H:
|Seleção
|Jogos
|Pontos
|Saldo de gols
Espanha
2
4
+ 4
Uruguai
1
1
0
Cabo Verde
1
1
0
Arábia Saudita
2
1
- 4
Uruguai na perseguição: calendário do Grupo H:
- Espanha 0 x 0 Cabo Verde - 15/06
- Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai - 15/06
- Espanha 4 x 0 Arábia Saudita - 21/06
- Uruguai x Cabo Verde - 21/06, às 19h (de Brasília)
- Cabo Verde x Arábia Saudita - 26/06, às 21h (de Brasília)
- Uruguai x Espanha - 26/06, às 21h (de Brasília)
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