Confira as principais estatísticas da Copa do Mundo
Lionel Messi é o artilheiro isolado da competição
A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, e o Lance! traz o balanço estatístico detalhado que traduz o equilíbrio e a intensidade no maior palco do futebol global. Consolidados como as únicas seletivas com 100% de aproveitamento até aqui, França e México despontam como as grandes forças coletivas. Individualmente, no entanto, os holofotes se dividem entre a genialidade de Lionel Messi, os passes cirúrgicos do francês Michael Olise e a resistência do goleiro paraguaio Orlando Gill.
Morristown, o QG da Independência americana e da Seleção na Copa do Mundo
Messi faz história, mas Argentina ainda busca seu melhor futebol na Copa do Mundo
França tem melhor ataque da Copa do Mundo; Brasil aparece no top 8
Raio-X do Mundial
|Seleção
|Estatística de destaque
|Dados e marcas
França
Melhor ataque
13 gols marcados
Argentina
Maior xG (gols esperados)
9,28 xG
França
100% de aproveitamento
4 vitórias
Bélgica
Volume de jogo
92 finalizações
Espanha
Controle de jogo
2.834 passes trocados (92% de acerto)
Espanha e México
Solidez defensiva
4 jogos sem sofrer gols
Bósnia
Índice disciplinar (mais faltas)
59 faltas cometidas
Coreia do Sul
Índice disciplinar (menos faltas)
25 faltas cometidas
Iraque e Tunísia
Piores defesas
12 gols sofridos
Catar e Egito
Erros defensivos
2 gols contra
Artilheiro
Lionel Messi segue implacável na busca pelo tetracampeonato mundial da Argentina. Naquele que tem tudo para ser o seu último Mundial, o astro isolou-se na artilharia com sete gols, após balançar as redes na suada vitória por 3 a 2 contra Cabo Verde, na prorrogação. O desempenho do craque é impressionante: seus gols representam 63,64% do total da Albiceleste (11) na competição, deixando Kylian Mbappé para trás e estendendo seu recorde histórico no torneio.
Maior garçom
Se faltam gols a Michael Olise, sobra visão de jogo. O atacante do Bayern de Munique ainda não balançou as redes, mas já assumiu o posto de maior assistente da competição, com cinco passes precisos, ultrapassando o brasileiro Bruno Guimarães. Em apenas quatro jogos pelos Bleus, Olise flerta com a história: desde a Copa de 1970 um atleta não alcança a marca de seis assistências em uma única edição.
Rei dos passes
Quem também dita o ritmo do torneio é Rodri. O volante da Espanha e do Manchester City consolidou-se como o motor da Fúria, com 435 passes certos em quatro partidas. Com um aproveitamento extraordinário de 94%, o meio-campista foi a peça-chave tanto na fase de grupos invicta quanto no domínio absoluto sobre a Áustria na segunda fase.
Paredão
Na defesa, o grande nome da Copa até aqui é Orlando Gill. O arqueiro do Paraguai transformou-se no principal pesadelo da Alemanha, sendo o grande responsável por despachar a favorita europeia. Gill lidera as estatísticas com 24 defesas realizadas em quatro jogos, superando as 21 intervenções de Eloy Room, de Curaçao. A segurança do goleiro é a base que sustenta o sonho paraguaio na América do Norte.
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