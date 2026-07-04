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Confira as principais estatísticas da Copa do Mundo

Lionel Messi é o artilheiro isolado da competição

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 09:58
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Orlando Gill, do Paraguai, defende penalidade de Havertz, na Copa do Mundo
Orlando Gill pega pênalti do Havertz (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, e o Lance! traz o balanço estatístico detalhado que traduz o equilíbrio e a intensidade no maior palco do futebol global. Consolidados como as únicas seletivas com 100% de aproveitamento até aqui, França e México despontam como as grandes forças coletivas. Individualmente, no entanto, os holofotes se dividem entre a genialidade de Lionel Messi, os passes cirúrgicos do francês Michael Olise e a resistência do goleiro paraguaio Orlando Gill.

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    • Raio-X do Mundial

    SeleçãoEstatística de destaqueDados e marcas

    França 

    Melhor ataque

    13 gols marcados

    Argentina

    Maior xG (gols esperados)

    9,28 xG

    França 

    100% de aproveitamento

    4 vitórias

    Bélgica

    Volume de jogo

    92 finalizações

    Espanha

    Controle de jogo

    2.834 passes trocados (92% de acerto)

    Espanha e México

    Solidez defensiva

    4 jogos sem sofrer gols

    Bósnia

    Índice disciplinar (mais faltas)

    59 faltas cometidas

    Coreia do Sul

    Índice disciplinar (menos faltas)

    25 faltas cometidas

    Iraque e Tunísia

    Piores defesas

    12 gols sofridos

    Catar e Egito

    Erros defensivos

    2 gols contra

    Artilheiro


    Lionel Messi segue implacável na busca pelo tetracampeonato mundial da Argentina. Naquele que tem tudo para ser o seu último Mundial, o astro isolou-se na artilharia com sete gols, após balançar as redes na suada vitória por 3 a 2 contra Cabo Verde, na prorrogação. O desempenho do craque é impressionante: seus gols representam 63,64% do total da Albiceleste (11) na competição, deixando Kylian Mbappé para trás e estendendo seu recorde histórico no torneio.

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    • Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026
    Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Maior garçom


    Se faltam gols a Michael Olise, sobra visão de jogo. O atacante do Bayern de Munique ainda não balançou as redes, mas já assumiu o posto de maior assistente da competição, com cinco passes precisos, ultrapassando o brasileiro Bruno Guimarães. Em apenas quatro jogos pelos Bleus, Olise flerta com a história: desde a Copa de 1970 um atleta não alcança a marca de seis assistências em uma única edição.

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo
    Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

    Rei dos passes

    Quem também dita o ritmo do torneio é Rodri. O volante da Espanha e do Manchester City consolidou-se como o motor da Fúria, com 435 passes certos em quatro partidas. Com um aproveitamento extraordinário de 94%, o meio-campista foi a peça-chave tanto na fase de grupos invicta quanto no domínio absoluto sobre a Áustria na segunda fase.

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    Rodri, da Espanha
    Rodri, da Espanha, na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Paredão

    Na defesa, o grande nome da Copa até aqui é Orlando Gill. O arqueiro do Paraguai transformou-se no principal pesadelo da Alemanha, sendo o grande responsável por despachar a favorita europeia. Gill lidera as estatísticas com 24 defesas realizadas em quatro jogos, superando as 21 intervenções de Eloy Room, de Curaçao. A segurança do goleiro é a base que sustenta o sonho paraguaio na América do Norte.

    Orlando Gill, do Paraguai
    Orlando Gill celebra classificação (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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