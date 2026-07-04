Confira as principais estatísticas da Copa do Mundo Lionel Messi é o artilheiro isolado da competição

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, e o Lance! traz o balanço estatístico detalhado que traduz o equilíbrio e a intensidade no maior palco do futebol global. Consolidados como as únicas seletivas com 100% de aproveitamento até aqui, França e México despontam como as grandes forças coletivas. Individualmente, no entanto, os holofotes se dividem entre a genialidade de Lionel Messi, os passes cirúrgicos do francês Michael Olise e a resistência do goleiro paraguaio Orlando Gill.

Raio-X do Mundial

Seleção Estatística de destaque Dados e marcas França Melhor ataque 13 gols marcados Argentina Maior xG (gols esperados) 9,28 xG França 100% de aproveitamento 4 vitórias Bélgica Volume de jogo 92 finalizações Espanha Controle de jogo 2.834 passes trocados (92% de acerto) Espanha e México Solidez defensiva 4 jogos sem sofrer gols Bósnia Índice disciplinar (mais faltas) 59 faltas cometidas Coreia do Sul Índice disciplinar (menos faltas) 25 faltas cometidas Iraque e Tunísia Piores defesas 12 gols sofridos Catar e Egito Erros defensivos 2 gols contra

Artilheiro



Lionel Messi segue implacável na busca pelo tetracampeonato mundial da Argentina. Naquele que tem tudo para ser o seu último Mundial, o astro isolou-se na artilharia com sete gols, após balançar as redes na suada vitória por 3 a 2 contra Cabo Verde, na prorrogação. O desempenho do craque é impressionante: seus gols representam 63,64% do total da Albiceleste (11) na competição, deixando Kylian Mbappé para trás e estendendo seu recorde histórico no torneio.

continua após a publicidade

Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Maior garçom



Se faltam gols a Michael Olise, sobra visão de jogo. O atacante do Bayern de Munique ainda não balançou as redes, mas já assumiu o posto de maior assistente da competição, com cinco passes precisos, ultrapassando o brasileiro Bruno Guimarães. Em apenas quatro jogos pelos Bleus, Olise flerta com a história: desde a Copa de 1970 um atleta não alcança a marca de seis assistências em uma única edição.

Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

Rei dos passes

Quem também dita o ritmo do torneio é Rodri. O volante da Espanha e do Manchester City consolidou-se como o motor da Fúria, com 435 passes certos em quatro partidas. Com um aproveitamento extraordinário de 94%, o meio-campista foi a peça-chave tanto na fase de grupos invicta quanto no domínio absoluto sobre a Áustria na segunda fase.

continua após a publicidade

Rodri, da Espanha, na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Paredão

Na defesa, o grande nome da Copa até aqui é Orlando Gill. O arqueiro do Paraguai transformou-se no principal pesadelo da Alemanha, sendo o grande responsável por despachar a favorita europeia. Gill lidera as estatísticas com 24 defesas realizadas em quatro jogos, superando as 21 intervenções de Eloy Room, de Curaçao. A segurança do goleiro é a base que sustenta o sonho paraguaio na América do Norte.

Orlando Gill celebra classificação (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.