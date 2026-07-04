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Copa do Mundo de 2026 bate recorde histórico de gols contra

Mundial chegou à marca de 13 gols contra

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/07/2026 11:18
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bobadilla
(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
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A Copa do Mundo de 2026 segue entrando para a história e, neste sábado (3), alcançou mais um feito inédito. A atual edição tornou-se a que registrou o maior número de gols contra em uma única edição do torneio. Ao todo, já são 13 gols contra marcados.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Copa do Mundo de 2026 segue entrando para a história e, neste sábado (3), alcançou mais um feito inédito. A atual edição tornou-se a que registrou o maior número de gols contra em uma única edição do torneio. Ao todo, já são 13 gols contra marcados.

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    • A marca histórica foi alcançada durante a partida entre Egito e Austrália, pelas oitavas de final. O defensor egípcio Mohamed Hany marcou contra a própria meta, fazendo o Mundial de 2026 superar a edição de 2018, que havia registrado 12 gols contra.

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    Além de contribuir para o recorde coletivo, Hany também entrou para a história de forma indesejada. O jogador da seleção egípcia tornou-se o primeiro atleta a marcar dois gols contra em uma mesma edição da Copa do Mundo. Antes disso, ele já havia balançado as próprias redes no empate por 1 a 1 com a Bélgica, ainda na fase de grupos.

    Hany gol contra (Photo by Thomas COEX / AFP)
    Hany gol contra (Photo by Thomas COEX / AFP)

    Todos os gols contra da Copa de 2026

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    1. Damián Bobadilla (Paraguai) – Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
    2. Miro Muheim (Suíça) – Catar 1 x 1 Suíça
    3. Mohamed Hany (Egito) – Bélgica 1 x 1 Egito
    4. Aymen Hussein (Iraque) – Iraque 1 x 4 Noruega
    5. Yazan Al-Arab (Jordânia) – Áustria 3 x 1 Jordânia
    6. Mohamed Manai (Catar) – Canadá 6 x 0 Catar
    7. Cameron Burgess (Austrália) – Estados Unidos 2 x 0 Austrália
    8. Hassan Altambakti (Arábia Saudita) – Espanha 4 x 0 Arábia Saudita
    9. Abduvohid Nematov (Uzbequistão) – Portugal 5 x 0 Uzbequistão
    10. Mahmoud Abunada (Catar) – Bósnia e Herzegovina 3 x 1 Catar
    11. Yassine Bounou (Marrocos) – Marrocos 4 x 2 Haiti
    12. Ellyes Skhiri (Tunísia) – Tunísia 0 x 2 Holanda
    13. Mohamed Hany (Egito) – Austrália 1 (2) x 1 (4) Egito

    Copas do Mundo com mais gols contra

    1. 2026: 13 gols contra
    2. 2018: 12 gols contra
    3. 1998: 6 gols contra
    4. 2014: 5 gols contra
    5. 1954 e 2006: 4 gols contra
    6. 1974, 1978 e 2002: 3 gols contra
    7. 1938, 1966, 1986 e 2010: 2 gols contra
    8. 1930, 1970, 1982 e 1994: 1 gol contra
      1.
    O zagueiro australiano Cameron Burgess desviou para a própria meta ao tentar cortar um cruzamento rasteiro durante a partida contra os Estados Unidos.
    O zagueiro australiano Cameron Burgess desviou para a própria meta ao tentar cortar um cruzamento rasteiro durante a partida contra os Estados Unidos (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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