Copa do Mundo de 2026 bate recorde histórico de gols contra
Mundial chegou à marca de 13 gols contra
A Copa do Mundo de 2026 segue entrando para a história e, neste sábado (3), alcançou mais um feito inédito. A atual edição tornou-se a que registrou o maior número de gols contra em uma única edição do torneio. Ao todo, já são 13 gols contra marcados.
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A marca histórica foi alcançada durante a partida entre Egito e Austrália, pelas oitavas de final. O defensor egípcio Mohamed Hany marcou contra a própria meta, fazendo o Mundial de 2026 superar a edição de 2018, que havia registrado 12 gols contra.
Além de contribuir para o recorde coletivo, Hany também entrou para a história de forma indesejada. O jogador da seleção egípcia tornou-se o primeiro atleta a marcar dois gols contra em uma mesma edição da Copa do Mundo. Antes disso, ele já havia balançado as próprias redes no empate por 1 a 1 com a Bélgica, ainda na fase de grupos.
Todos os gols contra da Copa de 2026
- Damián Bobadilla (Paraguai) – Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
- Miro Muheim (Suíça) – Catar 1 x 1 Suíça
- Mohamed Hany (Egito) – Bélgica 1 x 1 Egito
- Aymen Hussein (Iraque) – Iraque 1 x 4 Noruega
- Yazan Al-Arab (Jordânia) – Áustria 3 x 1 Jordânia
- Mohamed Manai (Catar) – Canadá 6 x 0 Catar
- Cameron Burgess (Austrália) – Estados Unidos 2 x 0 Austrália
- Hassan Altambakti (Arábia Saudita) – Espanha 4 x 0 Arábia Saudita
- Abduvohid Nematov (Uzbequistão) – Portugal 5 x 0 Uzbequistão
- Mahmoud Abunada (Catar) – Bósnia e Herzegovina 3 x 1 Catar
- Yassine Bounou (Marrocos) – Marrocos 4 x 2 Haiti
- Ellyes Skhiri (Tunísia) – Tunísia 0 x 2 Holanda
- Mohamed Hany (Egito) – Austrália 1 (2) x 1 (4) Egito
Copas do Mundo com mais gols contra
- 2026: 13 gols contra
- 2018: 12 gols contra
- 1998: 6 gols contra
- 2014: 5 gols contra
- 1954 e 2006: 4 gols contra
- 1974, 1978 e 2002: 3 gols contra
- 1938, 1966, 1986 e 2010: 2 gols contra
- 1930, 1970, 1982 e 1994: 1 gol contra
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