Dibu Martínez compara Argentina de 2026 com a de 2022 na Copa do Mundo Goleiro lamenta gols sofridos contra Cabo Verde apesar da classificação

Goleiro da Argentina, Dibu Martínez comparou a Argentina de 2026 com a de 2022 na Copa do Mundo após a vitória sobre Cabo Verde por 3 a 2. Em zona mista, o jogador afirmou que é necessário saber sofrer em busca do tão sonhado título.

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- Quantos jogos sofremos no Catar? Arábia Saudita, México, Austrália, Holanda e França no final. É preciso saber sofrer. Hoje sofremos, e foi a primeira vez em uma Copa do Mundo. Sabemos que vamos sofrer de novo. Temos a experiência necessária para saber que temos que sofrer.

Na sequência, Dibu Martínez comentou sobre os gols sofridos no triunfo da Argentina para Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. O atleta lamentou o primeiro tento sofrido, mas elogiou a pintura de Sidny Cabral.

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- Eles marcaram um gol de outro planeta. O primeiro gol era defensável. Tenho que fazer o que for preciso para não sofrer tanto. Somos defensores e pensamos no que podemos fazer para melhorar. Isso nos ajudará daqui para frente.

Com a classificação sobre Cabo Verde, a Argentina encara o Egito nas oitavas de final, na terça-feira (8), às 13h (de Brasília).

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