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Nico Williams, da Espanha, critica atitude de De la Cruz em jogo da Copa

Jogador diz ter se lesionado após entrada dura do uruguaio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 18:08
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Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai
Nico Williams se irritou com De la Cruz (Foto: Carl de Souza / AFP)

Atacante da Espanha, Nico Willians sofreu nova lesão e preocupa para o restante da Copa do Mundo. O jogador sentiu o problema após entrada de De la Cruz, do Flamengo, e criticou o meia do Uruguai em texto publicado nas redes sociais. Nico mostrou sua tristeza e confirmou desfalque no primeiro mata-mata.

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    • Nico deixou o Estádio Akron, em Guadalajara, no México, mancando muito e com semblante de fortes dores na coxa. O atacante do Athletic Bilbao atuava sob controle de carga em meio a recuperação por pubalgia.

    O lance com De la Cruz aconteceu no segundo tempo e, após a falta marcada, o espanhol foi para cima do jogador do Flamengo para cobrar explicações pela entrada. Nico Williams falou que o uruguaio agiu "movido pela frustração, infelicidade e tristeza" pelo contexto do jogo. A Espanha venceu por 1 a 0, e o Uruguai se despediu da Copa do Mundo.

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    Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai
    Nico Williams se irritou com De la Cruz (Foto: Carl de Souza / AFP)

    Veja a mensagem de Nico Williams:

    "Hoje é um dos piores dias da minha vida. Sofri mais uma lesão depois de um ano muito difícil — um ano em que a pubalgia travou muitas batalhas contra mim, mas não venceu a guerra. Consegui superá-la com muito trabalho, sacrifício e, acima de tudo, responsabilidade.

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    Foi um ano e meio de sofrimento, tristeza, incerteza e ansiedade. Eu não sabia quando voltaria a jogar sem dor ou quando recuperaria minha vida normal. Tive que conviver com a dor ao realizar tarefas simples — como ir ao banheiro, entrar e sair do carro ou apenas aproveitar o dia a dia.

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    Encontrar a felicidade em jogar futebol novamente era minha prioridade máxima, assim como recuperar meu sorriso. Porque, sem sorriso, sem prazer e sem felicidade, não consigo atuar em alto nível.

    Superei isso. Então, veio uma lesão na posterior da coxa que me colocou à prova mais uma vez. Parei de sorrir novamente, mas não deixaria que isso me parasse também.

    Ontem, sofri uma nova lesão após um lance em que um colega de profissão agiu movido pela frustração, infelicidade e tristeza em relação à sua própria situação. Na minha opinião, foi uma jogada que poderia ter sido evitada, pois foi completamente desnecessária.

    Mas isso também não vai me parar. Sei que Deus tem um plano para mim e continuarei lutando até o último momento para voltar a fazer o que mais amo: jogar futebol, ser feliz e levar alegria aos outros.

    Agradeço a todos, do fundo do meu coração, pelas mensagens de apoio.

    A história ainda não acabou; vejo vocês nesta Copa do Mundo o mais breve possível."

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