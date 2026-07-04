Vozinha entra para grupo seleto de goleiros na Copa do Mundo
Com 18 defesas, Vozinha alcançou marca expressiva de defesas no Mundial
O goleiro Vozinha foi o grande nome de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Com uma atuação histórica de sete defesas, ele parou o poderoso ataque da Espanha e garantiu um emblemático 0 a 0. Na última sexta-feira (3), diante da Argentina no mata-mata do torneio, o experiente jogador de 40 anos foi ainda mais exigido.
As defesas de Vozinha na Copa
Apesar dos três gols sofridos na derrota por 3 a 2 na prorrogação, Vozinha operou oito intervenções contra os atuais campeões do mundo, fazendo boas defesas em finalizações de Lionel Messi e outros argentinos. Com a eliminação de Cabo Verde, o arqueiro se despede do Mundial com um total de 18 defesas em quatro partidas.
Apesar de ter "passado em branco" no empate em 2 a 2 contra o Uruguai, em que não realizou nenhuma intervenção, Vozinha fez três defesas na partida contra a Arábia Saudita. O jogo da fase de grupos contra os sauditas terminou em um empate sem gols e garantiu a classificação da seleção africana ao mata-mata da Copa, com o segundo lugar do Grupo H.
De acordo com o perfil estatístico OptaJoe, os únicos goleiros com 40 anos ou mais a registrarem mais defesas em uma única edição de Copa do Mundo foram o inglês Peter Shilton (28 defesas em 1990) e o italiano Dino Zoff (27 defesas em 1982). Ambos, no entanto, precisaram de sete jogos para atingir essas marcas, três a mais que Vozinha.
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Eliminação de Cabo Verde na Copa
Apesar do feito histórico, o goleiro de Cabo Verde expressou sua tristeza ao ser eliminado da competição, ainda que orgulhoso da campanha do time. "Obviamente estamos um pouco tristes, porque a parte que nós fizemos não foi o suficiente para ganhar o jogo, mas infelizmente o futebol é assim. Jogamos contra os atuais campeões do mundo e jogamos de igual para igual, e tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Não queríamos ficar pelo caminho, mas tenho orgulho do time e dos meus amigos", comentou.
Para Vozinha, o desempenho do elenco serve como combustível e exemplo para o futuro do esporte no país africano, que superou as dificuldades estruturais para competir no mais alto nível técnico. Vozinha, que iniciou o Mundial com modestos 46 mil seguidores, já ultrapassou a marca dos 21,4 milhões de fãs na rede social.
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