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Escócia e Marrocos têm equipe de arbitragem definida para partida de sexta-feira (19)

Partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
17/06/2026 12:22
Atualizado há 5 minutos
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MetLife Stadium antes da partida entre o Brasil e o Marrocos pela Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
MetLife Stadium antes da partida pela Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O confronto entre Escócia e Marrocos, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, que também conta com Brasil e Haiti, acontecerá nesta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília). Em comunicado oficial da Fifa, a equipe de arbitragem da partida foi definida, sendo o responsável por comandar o duelo o uzbeque Ilgiz Tantashev, considerado um dos árbitros mais experientes da Ásia e que apitou diversos jogos internacionais nos últimos anos, incluindo competições organizadas pela Fifa e pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).

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  • Escócia e Marrocos começam preparação para o confronto de sexta-feira (19). (Crédito: FRANCK FIFE / AFP & CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Escócia e Marrocos iniciam preparação para reedição de confronto da Copa de 1998

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    O árbitro terá como auxiliares os também uzbeques Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin, que foram selecionados como assistentes para a partida. Além deles, o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh foi nomeado quarto árbitro, enquanto seu compatriota Mohammad Al-Khalaf atuará como árbitro assistente reserva.

    Comissão de arbitragem de Escócia x Marrocos

    • Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB);
    • Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB);
    • 4º árbitro: Adham Makhadmeh (JO);
    • Suplente: Mohammad Al-Khalaf (JO).

    Escócia e Marrocos duelam na Copa do Mundo após 28 anos

    As duas equipes se enfrentaram pela única vez em Copas do Mundo na fase de grupos de 1998, em uma chave que também contava com Brasil e Noruega. O novo duelo ocorre nesta sexta-feira (19), no Boston Stadium (Gillette Stadium), na região de Boston, nos Estados Unidos.

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    Após 28 anos de ausência no Mundial, a Escócia chega ao confronto como líder do Grupo C, embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o Haiti na estreia. A seleção comandada por Steve Clarke segue na busca por "algo especial" no torneio e tem como objetivo principal alcançar o mata-mata da Copa pela primeira vez em sua história.

    Por outro lado, a seleção de Marrocos se encontra na segunda colocação do Grupo C, com um ponto, após arrancar um empate em 1 a 1 com o Brasil. Os marroquinos saíram na frente com gol de Saibari, que, segundo o jornal francês Foot Mercato, já tem um acordo verbal para se transferir ao Bayern de Munique na próxima temporada.

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    Duelo entre Escócia e Marrocos ocorre nesta sexta-feira (19), no Boston Stadium (Gillette Stadium), na região de Boston, nos Estados Unidos (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Duelo entre Escócia e Marrocos ocorre nesta sexta-feira (19), no Boston Stadium (Gillette Stadium), na região de Boston, nos Estados Unidos (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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