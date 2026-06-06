Escalação: Com mudanças, Brasil está definido para encarar o Egito
Jogo deste sábado, em Cleveland, é o último antes da estreia na Copa do Mundo
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CLEVELAND, OH (EUA) - O técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo deste sábado (6), com o Egito. A partida em Cleveland começa às 18h locais (19h de Brasília) e será o último teste antes da estreia na Copa do Mundo, no próximo sábado (13), com o Marrocos.
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Como era previsto, Ancelotti decidiu fazer mudanças no time em relação àquele que entrou em campo com o Panamá no domingo passado, no Maracanã. O capitão Marquinhos, que se juntou à delegação já nos Estados Unidos, retoma naturalmente uma vaga na zaga. Ele atuará ao lado de Ibãnez, também novidade. Além deles, Douglas Santos vai para a esquerda, Lucas Paquetá será testado na armação, e Igor Thiago será a referência no ataque.
Gabriel Magalhães, que deverá formar a zaga titular com Marquinhos na Copa do Mundo, fica no banco para evitar sobrecarga física.
Assim, a escalação do Brasil para enfrentar o Egito tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.
Ancelotti antecipou que irá fazer uma série de alterações no segundo tempo. Entre elas, o goleiro Weverton deve ganhar uma chance.
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