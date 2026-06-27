Entenda por que vencer não é a melhor opção em Áustria x Argélia O segundo colocado do Grupo J vai enfrentar a Espanha na segunda fase

Normalmente, vencer a última rodada da fase de grupos significa pegar um adversário mais fraco na segunda fase da Copa do Mundo. Uma rara exceção acontecerá no duelo entre Áustria e Argélia, às 23h deste sábado (horário de Brasília), pelo Grupo J. Com ambas seleções empatadas com três pontos, a que ganhar logo mais vai enfrentar, na segunda fase, a favorita Espanha.

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A seleção europeia leva vantagem em relação à adversária pelo saldo de gols. Por isso, em caso de empate, vai confirmar o confronto diante dos campeões da Copa de 2010, na África do Sul. Já os africanos, nesse cenário, também avançariam, como um dos oito melhores colocados na fase de grupos.

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Tanto Áustria quanto Argélia chegam à terceira e decisiva rodada com vitória sobre a já eliminada Jordânia e derrota para a líder Argentina.

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Como têm o saldo negativo de dois, os argelinos correm o risco de, se perderem logo mais, ficar de fora da segunda fase do Mundial. Em caso de empate, no entanto, a seleção africana pode duelar com Suíça, Bélgica ou o líder do Grupo L: Inglaterra ou Gana.

Áustria e Argélia no caminho da Espanha

Em outras palavras, os austríacos, se não perderem, vão enfrentar a Espanha na segunda fase. Já a Argélia precisa ganhar o jogo deste sábado para desafiar La Roja.

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Austríaco Patrick Wimmer cabeceia a bola na derrota para a Argentina (Foto: Paul ELLIS / AFP)



