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Entenda por que vencer não é a melhor opção em Áustria x Argélia

O segundo colocado do Grupo J vai enfrentar a Espanha na segunda fase

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 19:02
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Goleiro da Jordânia Yazeed Abulaila salta para fazer uma defesa na derrota para a Argélia na Copa do Mundo
Goleiro da Jordânia Yazeed Abulaila salta para fazer uma defesa na derrota para a Argélia na Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / Getty Images via AFP)

Normalmente, vencer a última rodada da fase de grupos significa pegar um adversário mais fraco na segunda fase da Copa do Mundo. Uma rara exceção acontecerá no duelo entre Áustria e Argélia, às 23h deste sábado (horário de Brasília), pelo Grupo J. Com ambas seleções empatadas com três pontos, a que ganhar logo mais vai enfrentar, na segunda fase, a favorita Espanha.

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    A seleção europeia leva vantagem em relação à adversária pelo saldo de gols. Por isso, em caso de empate, vai confirmar o confronto diante dos campeões da Copa de 2010, na África do Sul. Já os africanos, nesse cenário, também avançariam, como um dos oito melhores colocados na fase de grupos.

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    Tanto Áustria quanto Argélia chegam à terceira e decisiva rodada com vitória sobre a já eliminada Jordânia e derrota para a líder Argentina.

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    Como têm o saldo negativo de dois, os argelinos correm o risco de, se perderem logo mais, ficar de fora da segunda fase do Mundial. Em caso de empate, no entanto, a seleção africana pode duelar com Suíça, Bélgica ou o líder do Grupo L: Inglaterra ou Gana.

    Áustria e Argélia no caminho da Espanha

    Em outras palavras, os austríacos, se não perderem, vão enfrentar a Espanha na segunda fase. Já a Argélia precisa ganhar o jogo deste sábado para desafiar La Roja.

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