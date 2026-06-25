Argélia x Áustria Palpite – Análise e odds (27/06)

Veja os principais palpites de Argélia x Áustria pela Copa do Mundo 2026

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A Argélia enfrenta a Áustria neste sábado, 27 de junho, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026.

As duas seleções chegam empatadas com três pontos na tabela, mas a Áustria ocupa a segunda posição graças ao saldo de gols superior (0 contra -2 dos argelinos).

O cenário é direto: quem vencer garante a classificação para a fase eliminatória, enquanto um empate tende a beneficiar a equipe de Ralf Rangnick, que avançaria sem precisar depender de outros resultados.

Para a Argélia de Vladimir Petkovic, a vitória é praticamente uma obrigação para garantir a vaga no mata-mata. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Argélia x Áustria pela Copa do Mundo

A partida é decisiva, e o resultado final pode definir quem avança para a próxima fase. Como o nível técnico das equipes é parecido, a tendência é de um jogo equilibrado, com pelo menos um gol para cada lado. O empate favorece a Áustria, por isso, a equipe deve adotar uma postura mais defensiva. Ao apostar, use o código de indicação VBet com responsabilidade.

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Análise da partida - Duas seleções, um objetivo, caminhos opostos

A campanha argelina nesta Copa do Mundo começou com um baque duro: derrota por 3 x 0 para a Argentina na estreia, com hat-trick de Lionel Messi no mesmo Arrowhead Stadium onde agora joga pela sobrevivência no torneio.

A resposta veio na segunda rodada, quando os Raposas do Deserto viraram o placar contra a Jordânia por 2 x 1 no San Francisco Bay Area Stadium, com gols de Nadhir Benbouali (aos 69 minutos) e Amine Gouiri (aos 82 minutos).

A virada demonstrou o caráter do elenco de Petkovic, mas também expôs fragilidades defensivas que preocupam: o time sofreu gol em todas as partidas do torneio até aqui.

A seleção argelina dominou amplamente o jogo contra a Jordânia em termos de posse de bola e finalizações, registrando xG de 1,81 contra 0,65 do adversário, segundo dados da ESPN.

Antes da Copa, a Argélia vinha de uma sequência consistente, com vitórias sobre Guatemala (7 x 0), Holanda (1 x 0) e Bolívia (4 x 0) e empate com o Uruguai (0 x 0).

A Áustria, por sua vez, disputou uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998 e abriu a campanha com vitória por 3 x 1 sobre a Jordânia na rodada inaugural, em San Francisco.

Romano Schmid marcou um golaço aos 20 minutos, mas a Áustria viu Ali Olwan empatar para os jordanianos no segundo tempo, antes de um gol contra de Yazan Al Arab (76') e um pênalti de Marko Arnautovic nos acréscimos (90+12') garantirem os três pontos.

Na segunda rodada, a equipe de Rangnick foi superada pela Argentina por 2 x 0 em Dallas, com Messi marcando os dois gols (38' e 90+5') para se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 18 gols.

O desempenho austríaco contra a Argentina, porém, não foi de todo negativo: a equipe criou poucas chances (xG de 0,5 contra 2,65 dos argentinos, segundo a ESPN), mas manteve certa organização defensiva até os minutos finais.

Antes do torneio, a Áustria vinha em grande fase, com quatro vitórias e um empate nos cinco jogos de preparação: triunfos sobre Gana (5 x 1), Coreia do Sul (1 x 0), Tunísia (1 x 0) e Chipre (2 x 0), além de empate com a Bósnia (1 x 1).

A posição na tabela favorece a Áustria, que precisa apenas de um empate para garantir o segundo lugar do grupo, já que a Argentina está classificada como líder com seis pontos.

A Argélia, com saldo de gols de -2, precisa vencer para não depender do critério de melhor terceiro colocado, o que adiciona uma camada extra de pressão sobre a equipe de Petkovic.

Confrontos diretos entre Argélia e Áustria

Argélia e Áustria se enfrentaram apenas uma vez na história, e o confronto carrega um peso simbólico enorme para os argelinos.

Em 21 de junho de 1982, a Áustria venceu a Argélia por 2 x 0 pela fase de grupos da Copa do Mundo da Espanha.

Aquele torneio ficou marcado pela "Vergonha de Gijón", episódio que envolve diretamente as duas seleções deste sábado: quatro dias após derrotar a Argélia, a Áustria enfrentou a Alemanha Ocidental em Gijón e perdeu por 1 x 0 em uma partida cercada de suspeitas de combinação de resultado.

O placar de 1 x 0 para os alemães classificava as duas seleções europeias e eliminava a Argélia, que já havia encerrado seus jogos e assistia da arquibancada sem poder interferir.

A polêmica foi tão marcante que a FIFA mudou as regras a partir da Copa de 1986: os jogos da última rodada de cada grupo passaram a ser disputados simultaneamente, exatamente como acontece nesta terceira rodada do Grupo J.

Para os torcedores argelinos, este reencontro 44 anos depois representa uma oportunidade de acerto de contas simbólico no palco da Copa do Mundo.

Notícias de Argélia x Áustria

Argélia: desfalques e dúvidas

A principal incerteza no elenco argelino é a condição física de Mohamed Amoura, atacante do Wolfsburg que aparece como dúvida para a partida.

Amoura acumula 19 gols em 48 jogos pela seleção e é uma das peças mais importantes do ataque de Petkovic, ao lado de Mahrez e Gouiri.

Petkovic enfrenta um dilema tático na ponta direita: Riyad Mahrez começou no banco contra a Argentina, foi titular contra a Jordânia e forneceu a assistência para o gol de empate de Benbouali, mas foi substituído aos 78 minutos por Anis Hadj Moussa, que teve impacto imediato no segundo tempo.

A decisão entre a experiência de Mahrez (118 seleções, 38 gols) e a energia de Hadj Moussa será um dos pontos-chave da escalação.

No meio-campo, Ibrahim Maza, de 20 anos, do Bayer Leverkusen, deve manter a titularidade após atuação destacada contra a Jordânia, quando foi um dos jogadores mais ativos do time.

Provável escalação da Argélia (4-2-3-1): Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Boudaoui e Bentaleb; Chaibi, Maza e Mahrez; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Áustria: desfalques e dúvidas

A Áustria não tem problemas de lesão no elenco, mas já perdeu Christoph Baumgartner, do RB Leipzig, antes do início do torneio por contusão.

Rangnick fez mudanças significativas entre os dois jogos da Copa: contra a Jordânia, Marko Arnautovic começou no banco e entrou no segundo tempo para marcar o pênalti decisivo. Contra a Argentina, Gregoritsch assumiu a posição de centroavante titular, com Arnautovic novamente como opção vindo do banco.

A dúvida para a partida decisiva contra a Argélia é se Rangnick optará por Arnautovic (135 seleções, 48 gols, maior artilheiro da história da Áustria) ou Gregoritsch como titular no ataque.

Marcel Sabitzer, que atingiu a marca de 100 seleções pela Áustria na derrota para a Argentina, é peça fundamental no meio-campo e será o responsável pelas cobranças de bola parada.

David Alaba, capitão e zagueiro do Real Madrid, traz experiência de altíssimo nível à defesa austríaca e deve comandar a linha defensiva mais uma vez.

Provável escalação da Áustria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba e Laimer; Xaver Schlager e Seiwald; Schmid, Wanner e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Destaques individuais de Argélia x Áustria

Destaque da Argélia Amine Gouiri 2 Gols na Copa do Mundo 2026 11 Gols internacionais (25 jogos) 82' Gol decisivo vs Jordânia (virada por 2 x 1) 0.44 Gols por jogo pela seleção (11 em 25 partidas) Destaque da Áustria Marcel Sabitzer 100 Seleções pela Áustria (marco atingido vs Argentina) 26 Gols pela seleção austríaca 3º Capitão da Áustria (atrás de Alaba e Arnautovic) 1º Cobrador de escanteios e faltas diretas da seleção

Os técnicos - Experiência europeia em lados opostos

Vladimir Petkovic

O técnico suíço-bósnio de 62 anos assumiu a seleção argelina em 2024 e conduziu o time à classificação para a Copa do Mundo com autoridade, vencendo oito dos dez jogos nas eliminatórias africanas e terminando na liderança do Grupo G da CAF.

Petkovic tem experiência em grandes torneios: comandou a Suíça nas quartas de final da Euro 2020 (eliminação nos pênaltis para a Espanha) e treinou a Lazio na Serie A italiana, o que lhe confere repertório tático para gerenciar a pressão de um jogo decisivo.

Ralf Rangnick

O alemão de 67 anos é uma das figuras mais influentes do futebol moderno, reconhecido como um dos criadores do gegenpressing, a pressão alta coordenada que se tornou referência no futebol europeu.

Rangnick assumiu a Áustria em 2022 e transformou a seleção: classificou o time para a Euro 2024 (onde liderou um grupo com França, Holanda e Polônia) e depois garantiu a vaga na Copa do Mundo 2026 pela primeira vez em 28 anos, com campanha dominante nas eliminatórias da UEFA.

Análise tática de Argélia x Áustria

A Áustria de Rangnick joga em um 4-2-3-1 estruturado, com marcação alta e transições rápidas, apoiada no duplo pivô formado por Xaver Schlager e Nicolas Seiwald, que oferecem equilíbrio entre recuperação de bola e distribuição.

A Argélia também opera em um 4-2-3-1, mas com características diferentes: a criação passa pela habilidade individual de Mahrez e Maza nas entrelinhas, com Gouiri como referência ofensiva e os laterais Ait-Nouri e Belghali projetados no ataque.

O confronto tático central será entre a pressão alta austríaca e a capacidade da Argélia de sair jogando sob essa pressão.

Contra a Argentina, a Argélia sofreu com o pressing adversário e cometeu erros na construção desde a defesa, o que resultou em gols de transição rápida.

Se a Áustria conseguir impor o mesmo ritmo de pressão, a defesa argelina, liderada por Aïssa Mandi (121 seleções) e Ramy Bensebaini, terá de mostrar mais segurança do que nos dois primeiros jogos.

Por outro lado, a Argélia mostrou contra a Jordânia que pode ser letal nas bolas paradas: os dois gols da virada saíram de cobranças de escanteio, com Mahrez e Hadj Moussa alternando nas cobranças.

Esse pode ser um caminho importante contra a Áustria, que sofreu o gol contra de Al Arab justamente em uma cobrança de escanteio contra a Jordânia.

A chave para a Argélia será encontrar o equilíbrio entre a necessidade de atacar (precisa vencer) e o risco de se expor demais ao contra-ataque austríaco, que conta com a velocidade de Schmid e Wanner pelas pontas e a presença física de Arnautovic na área.

Prognóstico de placar exato para Argélia x Áustria

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Previsão de placar Argélia 1 x 1 Áustria - Odd 4,25 na Br4bet A Áustria pode se classificar com um simples empate graças ao saldo de gols superior (0 contra -2 da Argélia), o que reduz a necessidade de arriscar ofensivamente. A Argélia precisa vencer para garantir a vaga, mas a organização defensiva austríaca e o gegenpressing de Rangnick devem conter os avanços argelinos o suficiente para evitar uma derrota. A Áustria sofreu apenas um gol contra adversários que não são a Argentina nesta Copa (na vitória por 3 x 1 sobre a Jordânia, com o terceiro gol austríaco saindo aos 90+12') A Argélia marcou em todas as partidas da Copa do Mundo, exceto contra a Argentina, e tem poder ofensivo para furar o bloqueio austríaco Nas eliminatórias europeias, a Áustria venceu seis dos oito jogos do Grupo H da UEFA e terminou na liderança com folga sobre Bósnia e Romênia A Argélia virou o placar contra a Jordânia após estar perdendo, mostrando resiliência e capacidade de reação sob pressão Em jogos decisivos de fase de grupos de Copas do Mundo, empates são historicamente frequentes quando um dos times precisa apenas de um ponto para avançar

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h45. (25/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.