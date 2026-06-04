A seleção da França está com a numeração definida para a Copa do Mundo de 2026. Cercada por estrelas como Ousmane Dembélé e Michael Olise, a tradicional camisa 10 seguirá com Kylian Mbappé, principal referência técnica dos Bleus e capitão da equipe. O time entra em campo contra a Costa do Marfim nesta quinta-feira (4), em uma partida amistosa.

continua após a publicidade

➡️Arrascaeta e Neymar têm lesões similares e correm contra o tempo para jogar a Copa do Mundo

A definição foi divulgada pouco mais de uma semana após o técnico Didier Deschamps anunciar a lista dos 26 convocados para o Mundial. Mbappé repetirá o número que utilizou nas últimas duas edições da competição, reforçando o protagonismo que exerce na seleção francesa.

Atual vencedor da Liga dos Campeões pelo PSG e apontado entre os favoritos aos principais prêmios individuais da temporada, Dembélé ficará com a camisa 7. Já Olise, destaque do Bayern de Munique, vestirá a 11.

continua após a publicidade

A França chega à Copa do Mundo como uma das candidatas ao título e integra o Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque.

Além de Mbappé, a equipe conta com uma geração repleta de talentos, como Tchouaméni, Saliba, Barcola, Doué, Zaïre-Emery e Cherki, além da experiência de Kanté e Rabiot.

Confira a numeração dos convocados da França para a Copa do Mundo:

Goleiros

1 - Brice Samba

16 - Mike Maignan

23 - Robin Risser

Defensores

2 - Malo Gusto

3 - Lucas Digne

4 - Dayot Upamecano

5 - Jules Koundé

15 - Ibrahima Konaté

17 - William Saliba

19 - Théo Hernandez

21 - Lucas Hernandez

26 - Maxence Lacroix

continua após a publicidade

Meio-campistas

6 - Manu Koné

8 - Aurélien Tchouaméni

13 - N'Golo Kanté

14 - Adrien Rabiot

18 - Warren Zaïre-Emery

Atacantes

7 - Ousmane Dembélé

9 - Marcus Thuram

10 - Kylian Mbappé

11 - Michael Olise

12 - Bradley Barcola

20 - Désiré Doué

22 - Jean-Philippe Mateta

24 - Rayan Cherki

25 - Maghnes Akliouche

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

Deschamps indica time titular para estreia na Copa

A menos de duas semanas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Didier Deschamps já tem uma ideia clara da equipe que pretende utilizar diante do Senegal, no dia 16 de junho. Apesar disso, o treinador deixou claro que os amistosos preparatórios ainda serão importantes para definir os últimos detalhes antes do início da competição.

— Claro que eu já tenho um time na cabeça. Mas ainda teremos dois jogos antes da estreia e muita coisa pode acontecer. Todos os jogadores querem ser titulares e precisamos administrar isso da melhor maneira possível. Ainda vamos tirar conclusões importantes antes do primeiro jogo — afirmou.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hojeÉ preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

