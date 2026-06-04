Dembélé, Mbappé ou Olise, quem será o camisa 10 da França na Copa do Mundo?
Franceses entram em campo nesta quinta-feira (4)
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A seleção da França está com a numeração definida para a Copa do Mundo de 2026. Cercada por estrelas como Ousmane Dembélé e Michael Olise, a tradicional camisa 10 seguirá com Kylian Mbappé, principal referência técnica dos Bleus e capitão da equipe. O time entra em campo contra a Costa do Marfim nesta quinta-feira (4), em uma partida amistosa.
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A definição foi divulgada pouco mais de uma semana após o técnico Didier Deschamps anunciar a lista dos 26 convocados para o Mundial. Mbappé repetirá o número que utilizou nas últimas duas edições da competição, reforçando o protagonismo que exerce na seleção francesa.
Atual vencedor da Liga dos Campeões pelo PSG e apontado entre os favoritos aos principais prêmios individuais da temporada, Dembélé ficará com a camisa 7. Já Olise, destaque do Bayern de Munique, vestirá a 11.
A França chega à Copa do Mundo como uma das candidatas ao título e integra o Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque.
Além de Mbappé, a equipe conta com uma geração repleta de talentos, como Tchouaméni, Saliba, Barcola, Doué, Zaïre-Emery e Cherki, além da experiência de Kanté e Rabiot.
Confira a numeração dos convocados da França para a Copa do Mundo:
Goleiros
1 - Brice Samba
16 - Mike Maignan
23 - Robin Risser
Defensores
2 - Malo Gusto
3 - Lucas Digne
4 - Dayot Upamecano
5 - Jules Koundé
15 - Ibrahima Konaté
17 - William Saliba
19 - Théo Hernandez
21 - Lucas Hernandez
26 - Maxence Lacroix
Meio-campistas
6 - Manu Koné
8 - Aurélien Tchouaméni
13 - N'Golo Kanté
14 - Adrien Rabiot
18 - Warren Zaïre-Emery
Atacantes
7 - Ousmane Dembélé
9 - Marcus Thuram
10 - Kylian Mbappé
11 - Michael Olise
12 - Bradley Barcola
20 - Désiré Doué
22 - Jean-Philippe Mateta
24 - Rayan Cherki
25 - Maghnes Akliouche
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Deschamps indica time titular para estreia na Copa
A menos de duas semanas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Didier Deschamps já tem uma ideia clara da equipe que pretende utilizar diante do Senegal, no dia 16 de junho. Apesar disso, o treinador deixou claro que os amistosos preparatórios ainda serão importantes para definir os últimos detalhes antes do início da competição.
— Claro que eu já tenho um time na cabeça. Mas ainda teremos dois jogos antes da estreia e muita coisa pode acontecer. Todos os jogadores querem ser titulares e precisamos administrar isso da melhor maneira possível. Ainda vamos tirar conclusões importantes antes do primeiro jogo — afirmou.
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