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Enquete Lance!: Qual jogador do Brasil ainda vai decolar na Copa do Mundo?

Brasil enfrenta o Japão em Houston, e o Lance! quer saber quem pode deslanchar na Seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 12:42
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Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

A Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo e encara o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston. O duelo coloca de frente duas equipes que estão crescendo na competição, e pode servir como a grande oportunidade para que um dos jogadores da Seleção possa dar um passo à frente e ganhar protagonismo.

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    O palco da partida é o estádio NRG Stadium, em Houston, que é uma das sedes mais emblemáticas da Copa do Mundo de 2026. Ela é conhecida pela diversidade cultural, pela ligação com a NASA e por receber grandes eventos esportivos; a cidade texana será o cenário da busca brasileira por uma vaga nas oitavas de final. Aproveitando o clima do confronto, o Lance! quer saber a sua opinião: qual jogador da Seleção Brasileira você acha que ainda vai decolar nesta Copa do Mundo? Vote na enquete e participe da cobertura especial do Mundial.

    ➡️Conheça Houston, uma das cidades-sede da Copa do Mundo

    Qual o próximo jogo do Brasil se vencer o Japão?

    Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o próximo domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer uma goleada por 4 a 1 para a França.

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