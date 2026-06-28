logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual foi o melhor jogo da fase de grupos da Copa? Vote na enquete do Lance!

Primeira fase terminou com grandes jogos; escolha a partida que mais marcou o Mundial até agora

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 10:34
Favorite o Lance! no Google
Taça da Copa do Mundo Fifa
Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo de 2026, após a fase de grupos, já conta com grandes histórias, novos recordes, atuações memoráveis e partidas que poderão ser lembradas por muitos anos. Uma edição que vai entrando para a história, não somente pelo novo formato, mas pelas narrativas que estão sendo criadas e marcando o torneio. 

continua após a publicidade
  • Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Enquete Lance!: Copa do Mundo muda a rotina da maioria dos brasileiros; veja resultado

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos
  • Taça - troféu da Copa do Mundo

    Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos
    • Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt e Juan Mabromata/AFP)

    Com o encerramento da fase de grupos na madrugada deste domingo (28), a Copa do Mundo de 2026 definiu todos os classificados para o mata-mata e já acumula uma série de marcas históricas. A primeira edição do torneio com 48 seleções chega à metade de suas 104 partidas, cercada de recordes e acontecimentos inéditos, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Mas, entre tantos jogos realizados e marcantes dessa fase de grupos, o Lance! quer saber qual foi, para você, o melhor jogo da primeira fase?

    Confira os jogos da 2ª fase da Copa do Mundo de 2026:

    28 de junho, domingo

    África do Sul x Canadá - 16h

    29 de junho, segunda-feira 

    Brasil x Japão - 14h 

    Alemanha x Paraguai - 17h30

    Holanda x Marrocos - 22h 

    30 de junho, terça-feira 

    Costa do Marfim x Noruega - 14h

    França x Suécia - 18h 

    México x Equador - 22h 

    1º de julho, quarta-feira 

    Inglaterra x RD Congo - 13h

    Bélgica x Senegal - 17h 

    Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - 21h 

    2 de julho, quinta-feira

    Espanha x Áustria - 16h 

    Portugal x Croácia - 20h 

    3 de julho, sexta-feira 

    Suíça x Argélia - 00h

    Austrália x Egito - 15h 

    Argentina x Cabo Verde - 19h 

    Colômbia x Gana - 22h30

    * Todos os horários informados correspondem ao fuso de Brasília.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Diogo Jota será homenageado novamente nesta Copa, desta vez, em Portugal x Croácia (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo: Portugal homenageia Diogo Jota em jogo contra CroáciaHá 21 minutos
    Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditórioHá 23 minutos
    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026Há 31 minutos
    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn
    Copa do Mundo 2026Das ruas às arquibancadas: conheça as torcidas que estão dando show na Copa do MundoHá 38 minutos
    Just Fontaine na Copa de 58
    Copa do Mundo 2026Quem é Just Fontaine, maior artilheiro em uma edição de Copa do Mundo?Há 39 minutos
    Salah é abraçado por todos os companheiros do Egito
    Copa do Mundo 2026Seleções africanas ignoram rótulos em campanha histórica na Copa do MundoHá 42 minutos

    Mais LANCE!

    Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram gol do Japão
    Rayan ainda não conhece, mas o Brasil precisa: quem são os destaques do Japão
    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol
    Jonathan David, camisa 10 do Canadá, é celebrado pelos companheiros após o gol sobre o Catar
    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (28/06)?
    Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Messi chegaria a 16 gols na Copa do Mundo com média da 1ª fase
    Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?
    Bruno Guimarães, Léo Pereira e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Só quatro jogadores da Seleção Brasileira seguem sem atuar na Copa do Mundo
    Thapelo Maseko é abraçado por companheiros após marcar para a África do Sul
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (28/6)
    Goleiro Dibu Martínez faz gestos com a mão
    Entenda a participação de Dibu Martínez no gol de falta da Argentina
    Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami
    Argentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da Copa
    Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo
    Da emoção aos recordes: as histórias mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 até agora
    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo
    Balanço da Copa: as surpresas, os vexames e quem cumpriu as expectativas
    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
    Contra Marrocos, Memphis pode superar Zagallo em Copas do Mundo; entenda
    Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
    Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'