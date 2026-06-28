Qual foi o melhor jogo da fase de grupos da Copa? Vote na enquete do Lance!
Primeira fase terminou com grandes jogos; escolha a partida que mais marcou o Mundial até agora
A Copa do Mundo de 2026, após a fase de grupos, já conta com grandes histórias, novos recordes, atuações memoráveis e partidas que poderão ser lembradas por muitos anos. Uma edição que vai entrando para a história, não somente pelo novo formato, mas pelas narrativas que estão sendo criadas e marcando o torneio.
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Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório
Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Com o encerramento da fase de grupos na madrugada deste domingo (28), a Copa do Mundo de 2026 definiu todos os classificados para o mata-mata e já acumula uma série de marcas históricas. A primeira edição do torneio com 48 seleções chega à metade de suas 104 partidas, cercada de recordes e acontecimentos inéditos, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Mas, entre tantos jogos realizados e marcantes dessa fase de grupos, o Lance! quer saber qual foi, para você, o melhor jogo da primeira fase?
Confira os jogos da 2ª fase da Copa do Mundo de 2026:
28 de junho, domingo
África do Sul x Canadá - 16h
29 de junho, segunda-feira
Brasil x Japão - 14h
Alemanha x Paraguai - 17h30
Holanda x Marrocos - 22h
30 de junho, terça-feira
Costa do Marfim x Noruega - 14h
França x Suécia - 18h
México x Equador - 22h
1º de julho, quarta-feira
Inglaterra x RD Congo - 13h
Bélgica x Senegal - 17h
Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - 21h
2 de julho, quinta-feira
Espanha x Áustria - 16h
Portugal x Croácia - 20h
3 de julho, sexta-feira
Suíça x Argélia - 00h
Austrália x Egito - 15h
Argentina x Cabo Verde - 19h
Colômbia x Gana - 22h30
* Todos os horários informados correspondem ao fuso de Brasília.
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