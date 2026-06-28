Qual foi o melhor jogo da fase de grupos da Copa? Vote na enquete do Lance! Primeira fase terminou com grandes jogos; escolha a partida que mais marcou o Mundial até agora

A Copa do Mundo de 2026, após a fase de grupos, já conta com grandes histórias, novos recordes, atuações memoráveis e partidas que poderão ser lembradas por muitos anos. Uma edição que vai entrando para a história, não somente pelo novo formato, mas pelas narrativas que estão sendo criadas e marcando o torneio.

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Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt e Juan Mabromata/AFP)

Com o encerramento da fase de grupos na madrugada deste domingo (28), a Copa do Mundo de 2026 definiu todos os classificados para o mata-mata e já acumula uma série de marcas históricas. A primeira edição do torneio com 48 seleções chega à metade de suas 104 partidas, cercada de recordes e acontecimentos inéditos, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Mas, entre tantos jogos realizados e marcantes dessa fase de grupos, o Lance! quer saber qual foi, para você, o melhor jogo da primeira fase?

Confira os jogos da 2ª fase da Copa do Mundo de 2026:

28 de junho, domingo

África do Sul x Canadá - 16h

29 de junho, segunda-feira

Brasil x Japão - 14h

Alemanha x Paraguai - 17h30

Holanda x Marrocos - 22h

30 de junho, terça-feira

Costa do Marfim x Noruega - 14h

França x Suécia - 18h

México x Equador - 22h

1º de julho, quarta-feira

Inglaterra x RD Congo - 13h

Bélgica x Senegal - 17h

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - 21h

2 de julho, quinta-feira

Espanha x Áustria - 16h

Portugal x Croácia - 20h

3 de julho, sexta-feira

Suíça x Argélia - 00h

Austrália x Egito - 15h

Argentina x Cabo Verde - 19h

Colômbia x Gana - 22h30

* Todos os horários informados correspondem ao fuso de Brasília.

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