Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo Roberto Martínez estuda mexer em diversas posições

Técnico de Portugal, Roberto Martínez cogita mudanças na equipe após uma estreia decepcionante na Copa do Mundo. Na quarta-feira (17), os lusitanos empataram em 1 a 1 com a República Democrática do Congo e ocupam a 2ª colocação no Grupo K.

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Na defesa de Portugal, Rúben Dias retorna após ter sido desfalque na estreia, enquanto Tomás Araújo não entrará em campo após ter sentido um desconforto no jogo contra o Uzbequistão. No entanto, o jogador que fará dupla com o atleta do Manchester City não está definida. Renato Veiga e Gonçalo Inácio lutam pela vaga.

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Nas laterais, Roberto Martínez deve optar pela entrada de Diogo Dalot com o objetivo de preservas ou Nuno Mendes, ou João Cancelo. O lateral-esquerdo do PSG, por exemplo, atuou até a reta final da temporada europeia devido a final da Champions League disputada no dia 30 de maio.

No meio de campo, o treinador de Portugal planeja começar o duelo com Vitinha e João Neves, mas a dupla também atuou até o último jogo da última temporada europeia. Com isso, o comandante pode optar por preservar a dupla desde o início do jogo ou no decorrer da partida com Rúben Neves e Samu Costa surgindo como opções.

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Na frente, Bernardo Silva tem chances reais de começar o jogo entre Portugal e Uzbequistão no banco após a partida ruim contra a RD Congo. Francisco Trincão e Francisco Conceição lutam pela posição. Cristiano Ronaldo deve seguir como titular, mas Roberto Martínez cogita a entrada de João Félix, que atua com o camisa sete no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Na terça-feira (23), Portugal entra em campo para encarar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Roberto Martínez também está de olho no jogo decisivo contra a Colômbia, no sábado (27), e por isso planeja descansar alguns de seus principais nomes do elenco.

Roberto Martínez conversa com Nuno Mendes em treino de Portugal durante a Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Veja possível escalação de Portugal para enfrentar o Uzbequistão

Portugal pode entrar em campo com Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Diogo Dalot (Nuno Mendes); Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Trincão (Bernardo Silva), Cristiano Ronaldo e João Félix (Pedro Neto).

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