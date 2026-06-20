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Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo

Roberto Martínez estuda mexer em diversas posições

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 09:06
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Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo
Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Técnico de Portugal, Roberto Martínez cogita mudanças na equipe após uma estreia decepcionante na Copa do Mundo. Na quarta-feira (17), os lusitanos empataram em 1 a 1 com a República Democrática do Congo e ocupam a 2ª colocação no Grupo K.

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    Na defesa de Portugal, Rúben Dias retorna após ter sido desfalque na estreia, enquanto Tomás Araújo não entrará em campo após ter sentido um desconforto no jogo contra o Uzbequistão. No entanto, o jogador que fará dupla com o atleta do Manchester City não está definida. Renato Veiga e Gonçalo Inácio lutam pela vaga.

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    Nas laterais, Roberto Martínez deve optar pela entrada de Diogo Dalot com o objetivo de preservas ou Nuno Mendes, ou João Cancelo. O lateral-esquerdo do PSG, por exemplo, atuou até a reta final da temporada europeia devido a final da Champions League disputada no dia 30 de maio.

    No meio de campo, o treinador de Portugal planeja começar o duelo com Vitinha e João Neves, mas a dupla também atuou até o último jogo da última temporada europeia. Com isso, o comandante pode optar por preservar a dupla desde o início do jogo ou no decorrer da partida com Rúben Neves e Samu Costa surgindo como opções.

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    Na frente, Bernardo Silva tem chances reais de começar o jogo entre Portugal e Uzbequistão no banco após a partida ruim contra a RD Congo. Francisco Trincão e Francisco Conceição lutam pela posição. Cristiano Ronaldo deve seguir como titular, mas Roberto Martínez cogita a entrada de João Félix, que atua com o camisa sete no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

    Na terça-feira (23), Portugal entra em campo para encarar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Roberto Martínez também está de olho no jogo decisivo contra a Colômbia, no sábado (27), e por isso planeja descansar alguns de seus principais nomes do elenco.

    Roberto Martínez conversa com Nuno Mendes em treino de Portugal durante a Copa do Mundo
    Roberto Martínez conversa com Nuno Mendes em treino de Portugal durante a Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    Veja possível escalação de Portugal para enfrentar o Uzbequistão

    Portugal pode entrar em campo com Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Diogo Dalot (Nuno Mendes); Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Trincão (Bernardo Silva), Cristiano Ronaldo e João Félix (Pedro Neto).

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