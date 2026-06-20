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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)

A Seleção Brasileira volta a campo novamente, desta vez, contra o Haiti

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 09:00
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Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

A Copa do Mundo segue neste sábado (20) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, duelo que pode ser decisivo na briga pelas primeiras posições do Grupo E. A rodada ainda conta com Holanda x Suécia, Equador x Curaçao e Tunísia x Japão, em jogos importantes para a sequência das seleções na luta por uma vaga nas oitavas de final.

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    A rodada pode começar a desenhar cenários para a fase eliminatória. Holanda e Suécia fazem um confronto entre seleções acostumadas a frequentar Copas do Mundo, enquanto Equador e Curaçao buscam seguir vivos na briga por classificação. Mais tarde, Alemanha e Costa do Marfim protagonizam um dos jogos mais aguardados do dia, antes de Tunísia e Japão encerrarem a programação na madrugada.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo deste sábado (20), com horários e onde assistir ao vivo:

    14h – Holanda x Suécia – CazéTV
    17h – Alemanha x Costa do Marfim – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    21h – Equador x Curaçao – CazéTV
    1h* – Tunísia x Japão – CazéTV, Globo e Sportv
    *Jogo na madrugada de sábado (20)

    Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)
    Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)

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