Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6) A Seleção Brasileira volta a campo novamente, desta vez, contra o Haiti

A Copa do Mundo segue neste sábado (20) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, duelo que pode ser decisivo na briga pelas primeiras posições do Grupo E. A rodada ainda conta com Holanda x Suécia, Equador x Curaçao e Tunísia x Japão, em jogos importantes para a sequência das seleções na luta por uma vaga nas oitavas de final.

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A rodada pode começar a desenhar cenários para a fase eliminatória. Holanda e Suécia fazem um confronto entre seleções acostumadas a frequentar Copas do Mundo, enquanto Equador e Curaçao buscam seguir vivos na briga por classificação. Mais tarde, Alemanha e Costa do Marfim protagonizam um dos jogos mais aguardados do dia, antes de Tunísia e Japão encerrarem a programação na madrugada.



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Confira os jogos da Copa do Mundo deste sábado (20), com horários e onde assistir ao vivo:

14h – Holanda x Suécia – CazéTV

17h – Alemanha x Costa do Marfim – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

21h – Equador x Curaçao – CazéTV

1h* – Tunísia x Japão – CazéTV, Globo e Sportv

*Jogo na madrugada de sábado (20)

Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)

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