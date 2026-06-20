Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)
A Seleção Brasileira volta a campo novamente, desta vez, contra o Haiti
A Copa do Mundo segue neste sábado (20) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, duelo que pode ser decisivo na briga pelas primeiras posições do Grupo E. A rodada ainda conta com Holanda x Suécia, Equador x Curaçao e Tunísia x Japão, em jogos importantes para a sequência das seleções na luta por uma vaga nas oitavas de final.
Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações
Gabi Guimarães fica fora da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei
Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A rodada pode começar a desenhar cenários para a fase eliminatória. Holanda e Suécia fazem um confronto entre seleções acostumadas a frequentar Copas do Mundo, enquanto Equador e Curaçao buscam seguir vivos na briga por classificação. Mais tarde, Alemanha e Costa do Marfim protagonizam um dos jogos mais aguardados do dia, antes de Tunísia e Japão encerrarem a programação na madrugada.
Confira os jogos da Copa do Mundo deste sábado (20), com horários e onde assistir ao vivo:
14h – Holanda x Suécia – CazéTV
17h – Alemanha x Costa do Marfim – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h – Equador x Curaçao – CazéTV
1h* – Tunísia x Japão – CazéTV, Globo e Sportv
*Jogo na madrugada de sábado (20)
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.