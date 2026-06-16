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Agora no Lance!, Toguro tem resenha com Cafu sobre Endrick, Neymar e Seleção

Encontro aconteceu em Nova York

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 19:11
Atualizado há 1 minutos
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O influenciador Toguro, que está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo em parceria com o Lance!, trocou uma ideia com Cafu na última segunda-feira (15) e perguntou sobre a Seleção Brasileira, Endrick e Neymar. O produtor de conteúdo encontrou o campeão mundial e ex-capitão do Brasil em Nova York.

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  • Toguro será enviado especial do Lance! na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Lance! e Toguro fecham parceria para a Copa do Mundo

    Copa do Mundo
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    • ➡️Lance! e Toguro fecham parceria para a Copa do Mundo

    O encontro dos crias do Jardim Verônia com o do Jardim Irene aconteceu em um arranha-céu da cidade. A primeira pergunta do repórter, para quebrar o gelo, foi sobre como o ex-jogador faz para manter a sua forma física. Cafu respondeu, de forma bem-humorada, que não fazia dieta quando jogava e que não estava fazendo agora também. Depois, revelou que mantém a sua rotina apenas com treinos de musculação e corrida.

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    Ao ser perguntado sobre o que falta para a Seleção Brasileira, o ex-lateral respondeu que a atuação na estreia não foge da normalidade:

    — Um pouquinho só de entrosamento. Começo é assim mesmo, primeiro jogo é tudo normal. Você viu a Espanha hoje (15)? Empatou com Cabo Verde — afirmou Cafu.

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    Cafu responde Toguro sobre Endrick e Neymar

    Na sequência, Toguro questionou os motivos pelos quais Endrick não recebe mais minutos com Carlo Ancelotti, e o capitão do penta respondeu, novamente bem-humorado, que era por opção técnica do treinador italiano, celebrando não estar no lugar do profissional:

    — Só o técnico sabe, mas foi o primeiro jogo, tem tempo para ele — iniciou.

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    Toguro brincou pedindo que Cafu enviasse uma mensagem para que o jovem entrasse mais em campo, tirando risadas do ex-atleta. O capitão disse acreditar que, pelo tempo que resta no torneio, o atacante do Real Madrid tem tudo para ser o grande nome da Copa do Mundo:

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    — Tem tempo, tem tempo ainda. Mudanças vão acontecer. O Endrick não é que ele é um bom jogador, ele é um excelente jogador, ele é um ótimo jogador. E lá no começo eu falei: o homem da Copa vai ser o Endrick. Tem mais sete jogos ainda — disse Cafu.

    Por fim, Toguro perguntou sobre Neymar, e Cafu disse que aguarda a recuperação da lesão na panturrilha do jogador:

    — Espera-se que sim, espera-se que ele se recupere — concluiu Cafu.

    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira
    Endrick não entrou em campo no jogo da Seleção Brasileira contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

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