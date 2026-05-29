BetMGM Copa do Mundo 2026: mercados, odds e como apostar

Testamos a BetMGM para a Copa do Mundo 2026 e encontramos mais de 50 mercados de apostas por jogo, cobrindo todas as 48 seleções do torneio.

A casa é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.098/2024 e oferece Pagamento Antecipado com 2 gols de vantagem e Boost Progressivo de até 200% nas múltiplas.

Nos nossos testes, conseguimos montar bilhetes a partir de R$1 via Pix, com mercados de curto prazo como Resultado Final (1x2), Total de Gols e Ambas Marcam, e de longo prazo como Vencedor do Torneio e Artilheiro.

O Criar Aposta também estava disponível com odds competitivas para os principais jogos. Acompanhe e saiba tudo sobre como apostar na Copa do Mundo 2026 na BetMGM.

Mercados de apostas na BetMGM para a Copa do Mundo

Os mercados de apostas da BetMGM para a Copa do Mundo incluem o popular Resultado Final (1x2), Total de Gols, Ambos Marcam, Escanteios e outros de longo prazo.

Para apostar, conseguimos montar bilhetes com apostas a partir de R$1 via Pix, seja do tipo simples ou múltipla. Abaixo, entenda o funcionamento dos mercados em um dos principais sites de apostas Copa do Mundo.

Resultado Final (1x2)

O popular Resultado Final (1x2) está disponível para apostar em todos os jogos da Copa do Mundo na BetMGM. Em resumo, esse mercado funciona para tentar prever o desfecho da partida:

1 : vitória da seleção mandante;

: vitória da seleção mandante; X : empate;

: empate; 2: vitória da seleção visitante.

Total de Gols

O mercado Total de Gols funciona para apostar em um valor aproximado de gols que pode ter na partida. Com jogos imprevisíveis e marcados por zebras, é uma das opções de apostas na Copa do Mundo 2026 na BetMGM.

Entenda alguns exemplos de linhas de apostas:

Mais de 2,5 Gols: green na aposta se o jogo terminar com 3 gols ou mais; Menos de 2,5 Gols: green no palpite se ocorrerem 0, 1 ou, no máximo, 2 gols no jogo.

Vimos que o mercado de Total de Gols na BetMGM aparece em diversas linhas, como +1,5; -1,5; +3,5; -3,5 e outras. Inclusive, também fica disponível para o primeiro tempo, para uma equipe, e se o número será ímpar ou par.

Ambas as Equipes Marcam

Ambas as Equipes Marcam é o mercado mais simples para apostar na Copa do Mundo na BetMGM, pois só precisamos palpitar com "Sim" ou "Não". Entenda os dois cenários:

Sim: palpite vencedor se as duas seleções marcarem pelo menos 1 gol; Não: aposta correta se apenas uma seleção marcar 1 ou mais gols.

Vencedor do Torneio

Vencedor do Torneio é o principal mercado de longo prazo para a Copa do Mundo na BetMGM e já está disponível. Para palpitar, é só escolher a seleção que você acredita que levará a taça de 2026.

Considerando as odds da BetMGM, as atuais favoritas para Vencedor do Torneio são, respectivamente:

Espanha;

França;

Inglaterra;

Brasil;

Argentina;

Portugal.

Artilheiro do Torneio (Chuteira de Ouro)

Na BetMGM, testamos o mercado Chuteira de Ouro, que permite apostar no artilheiro da Copa do Mundo de 2026. Abaixo, listamos os principais favoritos:

Kylian Mbappé;

Harry Kane;

Lionel Messi;

Erling Haaland;

Lamine Yamal.

Semelhante ao mercado de Vencedor do Torneio, as apostas no Artilheiro também são resolvidas apenas no final da Copa. Aliás, a cada jogo eles sofrem alterações nas odds, conforme os jogadores acumulam gols.

Termômetro da Copa do Mundo na BetMGM

Fique por dentro das tendências de apostas na Copa do Mundo na BetMGM acompanhando o nosso termômetro:

Termômetro da Copa do Mundo 2026 ❄️ Frio 🙂 Neutro 🔥 Quente ❄️ Esfriando para a Copa Bélgica Semifinalista em 2018, mas tem tido desempenho irregular

Campeã da Copa — 34.00

Aposte na BetMGM Semifinalista em 2018, mas tem tido desempenho irregularCampeã da Copa — 34.00 Uruguai Bicampeões, mas caiu na fase de grupos na Copa de 2022

Campeã da Copa — 66.00

Aposte na BetMGM Bicampeões, mas caiu na fase de grupos na Copa de 2022Campeã da Copa — 66.00 Marrocos Semifinalista na Copa de 2022, mas tem partidas irregulares

Campeã da Copa — 51.00

Aposte na BetMGM Semifinalista na Copa de 2022, mas tem partidas irregularesCampeã da Copa — 51.00 🙂 Neutro para a Copa Lionel Messi Incertezas sobre o rendimento na Copa devido à idade e jogos na MLS

Artilheiro da Copa — 13.00

Aposte na BetMGM Incertezas sobre o rendimento na Copa devido à idade e jogos na MLSArtilheiro da Copa — 13.00 Portugal Última Copa de Cristiano Ronaldo e nova geração de jogadores

Campeã da Copa — 11.10

Aposte na BetMGM Última Copa de Cristiano Ronaldo e nova geração de jogadoresCampeã da Copa — 11.10 🔥 Esquentando para a Copa Mbappé Artilheiro da última edição e fez hat-trick na final

Artilheiro da Copa — 7.00

Aposte na BetMGM Artilheiro da última edição e fez hat-trick na finalArtilheiro da Copa — 7.00 Brasil Maior seleção do mundo com o maior técnico da atualidade

Campeã da Copa — 9.05

Aposte na BetMGM Maior seleção do mundo com o maior técnico da atualidadeCampeã da Copa — 9.05 Argentina Campeã em 2022 e grande concorrente

Campeã da Copa — 9.10

Aposte na BetMGM Campeã em 2022 e grande concorrenteCampeã da Copa — 9.10

Como apostar na Copa do Mundo na BetMGM: passo a passo

Para apostar na Copa do Mundo na BetMGM, a sua conta deve estar verificada e com pelo menos R$1 em saldo na carteira. Em seguida, é só selecionar o jogo, mercado e confirmar o palpite.

Lembramos que você precisa ter 18 anos ou mais e não ser beneficiário de programas sociais. Acompanhe o passo a passo e saiba como apostar na Copa do Mundo na BetMGM:

1 . Cadastre-se e verifique a sua conta na BetMGM; 2 . Faça um depósito de R$1 ou mais via Pix; 3 . Acesse a seção "Esportes", e vá em "Futebol"; 4 . Toque em "Ligas", seguido de "Internacional"; 5 . Selecione a Copa do Mundo e escolha um dos jogos; 6 . Toque no mercado que quer apostar; 7 . Insira o valor no bilhete e confirme.

Promoções da BetMGM para a Copa do Mundo 2026

Encontramos cerca de 4 promoções disponíveis na BetMGM para a Copa do Mundo 2026. Pagamento Antecipado, Odds Aumentadas, Boost Progressivo e Substituição Primeiro Tempo são as ofertas para o torneio.

É válido destacar que, durante a Copa, a marca pode disponibilizar ofertas específicas ou alterar as atuais. Por isso, é importante ficar atento às mudanças no site.

Conseguimos participar das promoções mesmo sem ativar o código bônus BetMGM, sendo preciso apenas cumprir os Termos e Condições (T&Cs). Acompanhe abaixo.

Pagamento Antecipado: green na aposta com 2 gols de vantagem

Encontramos a oferta Pagamento Antecipado em todos os jogos da Copa do Mundo na BetMGM, sinalizada pelo ícone "💵" no mercado Resultado Final.

Na prática, o recurso resolve a aposta como vencedora se a seleção escolhida para vencer abrir 2 gols de vantagem durante o tempo regulamentar. Entenda o funcionamento considerando apostar na vitória do Brasil x Marrocos:

Gols do Brasil Gols de Marrocos Resultado da Aposta 3 1 ✅ Pagamento Antecipado 2 0 ✅ Pagamento Antecipado 1 2 ❌ Recurso não ativado 2 2 ❌ Recurso não ativado

O Pagamento Antecipado funciona como uma camada de proteção da aposta e, se a equipe não abrir 2 gols de vantagem, não significa um "red" na aposta. Ainda é possível acertar normalmente com a vitória, mesmo que seja por 1 gol.

Odds Aumentadas: cotações acima da média

Na página da seção "Esportes", a BetMGM destaca, diariamente, todas as partidas com Odds Aumentadas. Por exemplo, no momento da nossa análise, ela atribuiu um aumento de 2.36 para 2.71 em um jogo entre Coritiba e Bahia.

Essa promoção fica disponível para bilhetes pré-montados com "Criar Aposta" e deve ficar disponível ao longo dos dias da Copa do Mundo de 2026, aplicando-se às partidas de maior destaque.

Boost Progressivo: aumento de até 200% nas múltiplas

Com uma múltipla de 3 eventos e odds individuais a partir de 1.30 na Copa do Mundo na BetMGM, recebemos 3% de aumento no potencial retorno da aposta. No site, a promoção pode aumentar o retorno do bilhete em até 200%.

Ao comparar com a Brazino777, por exemplo, o boost é superior. Isto porque a BetMGM aumenta em 3% para apenas 3 seleções, enquanto a concorrente exige 4 eventos para um aumento de 3%. Veja os T&Cs:

O número mínimo de seleções é 3;

Odds mínimas de 1.30 por jogo;

Não se aplica a bilhetes que você usou Cash Out;

O aumento máximo é de 200% para 20 seleções.

Substituição Primeiro Tempo: reembolso da aposta

Substituição Primeiro Tempo é outra promoção de destaque da BetMGM na Copa do Mundo, válida para as apostas em jogadores.

Se o atleta que você escolheu marcar for substituído no 1.º tempo, a aposta é anulada e a BetMGM faz o reembolso do valor integral. Vimos que os mercados elegíveis são:

1º Marcador do Jogo; Marcador a Qualquer Momento; Jogador para Marcar Gol (inclui prorrogação); Jogador para Marcar 2+ Gols; Assistências do Jogador (inclui prorrogação) e outros; Chutes para Fora e outros.

Como são as odds da Copa do Mundo 2026 na BetMGM?

As odds da Copa do Mundo 2026 na BetMGM são competitivas com as principais marcas do mercado regulamentado. Comparamos com a KTO, Novibet, Betano e Brazino777, considerando o jogo entre Brasil x Marrocos no mercado Resultado Final (1x2). Acompanhe:

Casa de Apostas 1 X 2 BetMGM 1.62 3.90 5.40 KTO 1.65 3.90 5.60 Novibet 1.66 3.80 5.40 Betano 1.65 3.80 5.60 Brazino777 1.58 3.90 5.20

As odds da tabela acima são relativas ao dia 25/05/2026 às 13:25 e estão sujeitas a alterações.

No comparativo, a odd para vitória do Brasil (1.62) fica ligeiramente abaixo da Betano, KTO e Novibet, mas superior à Brazino777. Com apenas 0,03 de diferença, está em uma faixa competitiva.

Para o empate (3.90), a BetMGM acompanha todas as concorrentes e supera a Betano, que oferece 3.80. Para a vitória de Marrocos, a BetMGM traz 5.40, igual à Novibet e superior à Brazino777.

No entanto, fica abaixo da Betano e KTO, mas compensa no mercado de empate (x). De modo geral, consideramos as cotações da BetMGM competitivas com as principais concorrentes no Brasil, e a casa também traz Odds Aumentadas para jogos em destaque.

BetMGM app: benefícios de apostar na Copa do Mundo pelo celular

Testamos o aplicativo da BetMGM no Android e conseguimos apostar na Copa com facilidade. O app permite favoritar competições para localizá-las com maior facilidade, ajudando a ver as odds disponíveis que temos preferência.

Atualmente, o aplicativo pode ser baixado diretamente na Play Store e ocupa apenas 60 MB de armazenamento. Confira as vantagens que encontramos:

✅ Permite configurar notificações de eventos e ofertas;

✅ Opção de acesso com biometria;

✅ Permite favoritar eventos;

✅ Navegação fluida ao acessar novas abas.

A principal vantagem que consideramos é o login com biometria. Habilitando o app para lembrar do e-mail de login, é só inserir a impressão digital e acessar a conta em menos de 5 segundos.

Vale a pena apostar na Copa do Mundo na BetMGM?

Sim, vale a pena apostar na Copa do Mundo na BetMGM e acessar mais de 50 mercados por partida, Boost Progressivo de até 200% e ter acesso a Pagamento Antecipado na maioria dos jogos da competição.

A oferta Substituição Primeiro Tempo também é um ponto forte, especialmente para quem gosta de apostar em jogadores em uma competição que eleva o nível dos atletas e pode surpreender a qualquer momento.

Por fim, também avaliamos que a BetMGM é segura, pois atua com a Portaria de Autorização SPA/MF n° 2.098/2024 e tem nota 9.0/10 no Reclame Aqui e recebeu selo de confiabilidade RA1000. Aposte com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre a Copa do Mundo na BetMGM

Acompanhe a nossa seção de perguntas e respostas e tire todas as suas dúvidas sobre a Copa do Mundo na BetMGM.

Como apostar no campeão da Copa na BetMGM?

Para apostar no campeonato da Copa na BetMGM, acesse "Esportes", vá em "Futebol" e busque a Copa do Mundo no botão "Ligas". Acesse a aba da competição e toque em "Longo Prazo". Em seguida, escolha a seleção vencedora, insira o valor e confirme.

Quais os métodos de depósito para apostar na Copa na BetMGM?

O método disponível para apostar na Copa na BetMGM é Pix, com depósito mínimo de R$1.

Como funciona o Pagamento Antecipado em jogos da Copa na BetMGM?

O recurso Pagamento Antecipado funciona nos jogos da Copa na BetMGM no mercado Resultado Final, liquidando a aposta se a equipe escolhida como vencedora abrir 2 gols de vantagem.

A BetMGM é confiável para apostar na Copa do Mundo?

Sim, a BetMGM é confiável para apostar na Copa do Mundo, pois tem nota 9.0/10 no Reclame Aqui e o selo RA1000. A casa também é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.098/2024 do Governo Federal.