Destaque da França, Olise rejeita rótulo de artista e avisa: 'Falar com os pés'
Meia-atacante valoriza o futebol bem jogado e elogia lances defensivos
Eleito o melhor jogador em campo na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na abertura do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, o meia-atacante Michael Olise quebrou a habitual discrição. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o atleta do Bayern de Munique comentou sobre o seu estilo reservado com os microfones e a sua filosofia dentro das quatro linhas.
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— Digamos que eu prefiro falar com os meus pés — resumiu o jogador de 27 anos ao justificar o comportamento focado estritamente no jogo.
A postura e o futebol técnico renderam elogios do capitão Kylian Mbappé, que definiu o companheiro como um atleta do presente e do futuro. Olise demonstrou satisfação com o reconhecimento, mas manteve a postura humilde, projetando a evolução na carreira caso siga focado no trabalho diário.
Apesar de conduzir as ações ofensivas da equipe francesa, Olise rejeita a definição de artista, preferindo se classificar como um atleta criativo. O jogador defendeu que o esporte deve entregar um conteúdo visualmente agradável tanto para os torcedores presentes no estádio quanto para o público que acompanha as transmissões de televisão.
Para o meia-atacante, a plasticidade do jogo não está restrita aos dribles ou gols finalizadores. O atleta destacou que as ações do sistema defensivo também carregam valor visual dentro de uma partida.
Beleza na marcação: — Um carrinho também pode ser um gesto fluído. Observar uma boa defesa pode ser magnífico também — afirmou.
Os comandados de Didier Deschamps lideram a chave e retornam aos gramados na próxima segunda-feira (22) para enfrentar a seleção do Iraque, pela segunda rodada. Os franceses encerram a participação na primeira fase contra a Noruega, no dia 26 de junho.
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