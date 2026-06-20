Destaque da França, Olise rejeita rótulo de artista e avisa: 'Falar com os pés' Meia-atacante valoriza o futebol bem jogado e elogia lances defensivos

Eleito o melhor jogador em campo na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na abertura do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, o meia-atacante Michael Olise quebrou a habitual discrição. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o atleta do Bayern de Munique comentou sobre o seu estilo reservado com os microfones e a sua filosofia dentro das quatro linhas.

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Mbappé comemora gol pela França com Olise em partida contra o Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Frank Fife / AFP)

— Digamos que eu prefiro falar com os meus pés — resumiu o jogador de 27 anos ao justificar o comportamento focado estritamente no jogo.

A postura e o futebol técnico renderam elogios do capitão Kylian Mbappé, que definiu o companheiro como um atleta do presente e do futuro. Olise demonstrou satisfação com o reconhecimento, mas manteve a postura humilde, projetando a evolução na carreira caso siga focado no trabalho diário.

Apesar de conduzir as ações ofensivas da equipe francesa, Olise rejeita a definição de artista, preferindo se classificar como um atleta criativo. O jogador defendeu que o esporte deve entregar um conteúdo visualmente agradável tanto para os torcedores presentes no estádio quanto para o público que acompanha as transmissões de televisão.

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Para o meia-atacante, a plasticidade do jogo não está restrita aos dribles ou gols finalizadores. O atleta destacou que as ações do sistema defensivo também carregam valor visual dentro de uma partida.

Beleza na marcação: — Um carrinho também pode ser um gesto fluído. Observar uma boa defesa pode ser magnífico também — afirmou.

Os comandados de Didier Deschamps lideram a chave e retornam aos gramados na próxima segunda-feira (22) para enfrentar a seleção do Iraque, pela segunda rodada. Os franceses encerram a participação na primeira fase contra a Noruega, no dia 26 de junho.

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