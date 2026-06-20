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França terá mudanças no ataque para sequência na Copa do Mundo

Barcola pode ganhar chances no lugar de Doué

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 13:32
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)
Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)

Depois da vitória por 3 a 1 sobre Senegal na estreia da Copa do Mundo, a França deve ter novidades para enfrentar o Iraque, na próxima segunda-feira (22), pela segunda rodada da fase de grupos. A principal delas pode ser a entrada de Barcola entre os titulares. A informação é do "L'Équipe".

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    O atacante do PSG foi um dos destaques saindo do banco na estreia, marcou um gol e ganhou pontos importantes com a comissão técnica de Didier Deschamps. A tendência é que ele assuma a vaga de Désiré Doué pelo lado esquerdo do ataque.

    A possível mudança também tem relação com as características dos jogadores. Enquanto Doué costuma participar mais da construção das jogadas e circular por dentro, Barcola oferece profundidade, velocidade e ataques constantes ao espaço — algo que agrada bastante ao treinador francês.

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    — Eu observava durante o aquecimento e percebi como a defesa deles se comportava nos contra-ataques. Sabia que haveria bastante espaço para atacar — comentou Barcola.

    Curiosamente, Barcola e Doué, concorrentes diretos pela posição, mostraram nos últimos dias a boa relação fora de campo. Os dois passaram a folga concedida por Deschamps pedalando pelas ruas de Boston ao lado de Malo Gusto, parando em lanchonetes e tirando fotos com torcedores.

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    Além da possível entrada de Barcola, a França pode ter outras alterações. Lucas Digne aparece como favorito para assumir a lateral esquerda no lugar de Theo Hernández, enquanto uma surpresa pode surgir no meio-campo.

    O volante Manu Koné, da Roma, treinou entre os titulares em parte das atividades e passou um longo período conversando com Deschamps nos últimos dias. Caso a mudança seja confirmada, ele formaria dupla de meio com Adrien Rabiot.

    Apesar das possíveis novidades, a base da equipe será mantida. Michael Olise deve continuar centralizado como camisa 10 após grande atuação diante de Senegal, enquanto Ousmane Dembélé segue prestigiado pela comissão técnica, mesmo após uma estreia considerada abaixo do esperado internamente.

    A provável França para enfrentar o Iraque tem: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Manu Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

    Barcola comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo
    Barcola comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    O que vem por aí para a França?

    Com a vitória na estreia contra Senegal, os franceses ficaram na segunda posição do Grupo I. A Noruega bateu o Iraque por 4 a 1 e ocupa a primeira posição. O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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