Seleção francesa define treinador após Copa do Mundo, diz jornal

O ex-treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, está muito perto de realizar o seu antigo desejo de comandar a seleção da França. De acordo com informações veiculadas pelos jornais Le Parisien e As, o ex-jogador já possui um acordo verbal avançado com a Federação Francesa de Futebol para assumir o cargo de treinador da equipe nacional logo após a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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A imprensa europeia trata a negociação interna como praticamente definida, restando apenas a formalização no momento oportuno.

A recusa a clubes e a espera pelo fim de um ciclo

O jornal espanhol destacou que a decisão já está tomada por parte de Zidane, que passou os últimos anos recusando diversas propostas de grandes clubes europeus justamente para aguardar a oportunidade de assumir a seleção de seu país.

Zidane está próximo de assumir o comando da seleção da França (DANIEL LEAL / AFP)

A mudança no comando, no entanto, só acontecerá após a saída de Didier Deschamps, técnico campeão mundial em 2018, que permanecerá no cargo até o encerramento do Mundial de 2026. A despedida de Deschamps marcará o fim de um ciclo vitorioso de mais de uma década à frente da equipe, com duas finais de Copa do Mundo, tendo conquistado uma, em 2018.

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O início de uma nova era

A possível confirmação de Zidane no comando técnico gera enorme expectativa tanto na torcida quanto na imprensa esportiva internacional.

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Ídolo absoluto e histórico como jogador, além de multicampeão em sua trajetória como treinador no futebol espanhol, ele nunca fez questão de esconder a sua vontade de dirigir o país.

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Como técnico, Zidane teve duas passagens vencedoras no Real Madrid, com três títulos de Champions League e duas La Ligas.

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