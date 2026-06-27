Doué afasta confiança exagerada da França após goleada: 'Temos qualidade' Jogador foi o autor do último gol contra a Noruega

Autor do último gol da França na vitória por 4 a 1 sobre a Noruega, nesta sexta-feira (26), pela Copa do Mundo, Désiré Doué valorizou o desempenho coletivo dos Bleus e afastou qualquer clima de euforia exagerada após a goleada. Em entrevista à "M6", o atacante afirmou que a seleção francesa sabe do próprio potencial, mas não trata o momento como excesso de confiança.

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Doué entrou na reta final da partida e fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo. O gol foi o primeiro dele em Copas do Mundo e confirmou a liderança da França no grupo.

— Estamos muito felizes esta noite. Fizemos um jogo muito bom coletivamente, ofensivamente, e defensivamente fomos muito sólidos. Se há risco de excesso de confiança? Eu não falaria em excesso de confiança. Acho que conhecemos nossas qualidades, sabemos que temos qualidade para machucar todas as equipes. Temos jogadores talentosos em todos os setores, também nos entendemos em campo. Hoje, Ousmane (Dembélé) faz um hat-trick, mas poderia ser Kylian (Mbappé) ou Michael (Olise). Sinceramente, é magnífico. Precisamos continuar assim — afirmou Doué.

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A fala do atacante ajuda a explicar o momento da França na Copa do Mundo. Mesmo com Dembélé como grande personagem da goleada, a seleção mostrou variedade no ataque. Mbappé, Olise, Doué e outros nomes do setor ofensivo dão a Didier Deschamps diferentes formas de agredir os adversários.

Para Doué, essa conexão passa pela rotina de alto nível dos jogadores franceses. O atacante citou a experiência do grupo em grandes clubes como um fator importante para o entrosamento em campo.

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— Todos jogamos em grandes clubes, temos muita experiência em partidas de alto nível, então nos entendemos em campo. Nós nos comunicamos bastante, Kylian, o capitão, nos ajuda muito dentro de campo e, todos juntos, temos uma boa coesão. Isso nos ajuda — completou.

Doué recebe camisa do Brasil autografada por Neymar

Depois da partida, Doué foi surpreendido com uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar dada pela repórter Isabela Pagliari, da "Cazé TV". A jornalista mostrou um vídeo para o craque e em seguida entregou o uniforme. O jogador é fã declarado do camisa 10 do Brasil e demonstrou muita felicidade ao receber o presente.

Doué com a camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar (Foto: Reprodução/ Cazé TV)

França chega forte ao mata-mata

A França confirmou o favoritismo, goleou a Noruega por 4 a 1 nesta sexta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos, e garantiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo. O grande nome da partida foi Ousmane Dembélé, autor de três gols da França ainda no primeiro tempo, enquanto Doué fechou a goleada na etapa final. Além da classificação em primeiro lugar, o resultado interfere diretamente no caminho da Seleção Brasileira na competição.

Caso o Brasil confirme o favoritismo diante do Japão na segunda fase da Copa, enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, já definido após a rodada desta sexta-feira.

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