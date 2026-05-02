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Desafio Lance!: quais desses astros do Brasileirão têm mais gols na carreira?

Ordene cinco figurinhas carimbadas de acordo com o total de gols marcados

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
06:00
Germán Cano, Dudu e Gabriel Barbosa comemoram gols por seus clubes (Arte: Lance!)
imagem cameraGermán Cano, Dudu e Gabriel Barbosa comemoram gols por seus clubes (Arte: Lance!)
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Em dia de início de rodada do Brasileirão, o Lance! tem um desafio para você: ordene cinco astros do maior para o menor total de gols na carreira. Preparado? Então vamos nessa: é só clicar e arrastar para mudar os jogadores de posição. Depois, clique em votar. Caso não acerte, o jogo mostrará quais atletas estavam no lugar certo antes da próxima tentativa. Mas atenção: você tem apenas três chances.

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