Desafio Lance!: quais desses astros do Brasileirão têm mais gols na carreira?

Em dia de início de rodada do Brasileirão, o Lance! tem um desafio para você: ordene cinco astros do maior para o menor total de gols na carreira. Preparado? Então vamos nessa: é só clicar e arrastar para mudar os jogadores de posição. Depois, clique em votar. Caso não acerte, o jogo mostrará quais atletas estavam no lugar certo antes da próxima tentativa. Mas atenção: você tem apenas três chances.

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