logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Portugal vence de virada e avança sobre a Croácia

Portugal avançou para as oitavas após conseguir virada nos acréscimos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 23:28
Favorite o Lance! no Google
Modric e Cristiano Ronaldo se abraçam após a vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo
Modric e Cristiano Ronaldo se abraçam após a vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/AFP)

O confronto entre Portugal e Croácia, realizado no BMO Field, em Toronto, foi marcado por muita emoção desde o início. Durante a primeira etapa, a seleção de Portugal controlou mais a posse de bola, mas encontrou sérias dificuldades para furar o bloqueio defensivo montado pelo técnico Zlatko Dalic. Nas arquibancadas, o clima foi de divisão em relação a Cristiano Ronaldo, que alternou entre aplausos e vaias em cada participação, enquanto a Croácia mantinha uma postura reativa que levou o duelo para o intervalo sem gols.

continua após a publicidade
  • Var analisa lance em Portugal x Croácia

    Chip na bola que salvou Portugal na Copa: entenda como funciona a tecnologia

    Copa do Mundo 2026
    Há 36 minutos
  • gonçalo ramos - seleção portuguesa

    Gonçalo Ramos dispara após classificação de Portugal: ‘Quando precisar, chama’

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Modric se despedindo

    Modric pode fazer última partida da carreira em Portugal x Croácia na Copa; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • A dinâmica da partida mudou drasticamente no segundo tempo, quando a Croácia abriu o placar logo aos sete minutos com um gol de Ivan Perisic. Portugal buscou o empate aos 19 minutos, após o VAR confirmar um pênalti sobre Renato Veiga; na cobrança, Cristiano Ronaldo deslocou o goleiro Livakovic e marcou seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo. O restante do tempo regulamentar foi marcado por extrema tensão e gols anulados para ambas as equipes, além de uma substituição polêmica de Ronaldo aos 36 minutos, que deixou o gramado visivelmente irritado com a decisão de Roberto Martínez.

    ➡️ Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti
    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

    O desfecho ocorreu nos acréscimos, quando Gonçalo Ramos, saindo do banco de reservas, cabeceou para as redes aos 48 minutos após cruzamento preciso de Rafael Leão. No último minuto de jogo, a tecnologia do chip na bola Trionda foi acionada para anular um possível empate croata, detectando um impedimento milimétrico de Pasalic antes de um gol contra de Rúben Neves. Com a vitória por 2 a 1, Portugal carimbou sua vaga para enfrentar a Espanha nas oitavas de final, enquanto o mundo do futebol testemunhou a despedida de Luka Modrić das Copas do Mundo.

    continua após a publicidade
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo quebra tabu e vive noite de emoções em classificação

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo

    Veja como ficou o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta quinta (2)

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo atinge marca histórica aos 41 anos em mata-mata de Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos

    • Dê suas notas para Portugal

    Dê suas notas para a Croácia:

    🧮 Simule todos os resultados da Copa!

    ⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores de Portugal comemorando

    Futebol Internacional

    Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático'

    Há 42 minutos
    Var analisa lance em Portugal x Croácia

    Copa do Mundo 2026

    Chip na bola que salvou Portugal na Copa: entenda como funciona a tecnologia

    Há 53 minutos
    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Copa do Mundo 2026

    Cristiano Ronaldo manda "um beijinho" para o Brasil após classificação

    Há 54 minutos
    CR7 em jogo pela Croácia

    Copa do Mundo 2026

    Portugal x Croácia: veja melhores momentos de jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 54 minutos
    Modric gesticula em seu último jogo de Copa do Mundo na derrota da Croácia para Portugal

    Fora de Campo

    Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente'

    Há 55 minutos
    Colômbia e Gana se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Onde Assistir

    Colômbia x Gana: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    gonçalo ramos - seleção portuguesa

    Gonçalo Ramos dispara após classificação de Portugal: 'Quando precisar, chama'

    Modric coloca as mãos na cabeça durante o jogo entre Croácia e Portugal, pela Copa do Mundo

    Modric se despede das Copas do Mundo em derrota cruel da Croácia

    Jogadores de Portugal comemorando

    Portugal x Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo: veja data e horário

    Cristiano Ronaldo lamenta lance em Portugal x Croácia

    Reação de Cristiano Ronaldo com substituição viraliza: 'Pode não'

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000?

    CR7 em jogo pela Croácia

    Portugal busca virada épica no fim, elimina a Croácia e Modric se despede

    Perisic marcou o primeiro gol da partida contra Portugal.

    Perisic entra para lista de jogadores mais velhos a marcar em Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'