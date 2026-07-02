Dê suas notas: Portugal vence de virada e avança sobre a Croácia Portugal avançou para as oitavas após conseguir virada nos acréscimos

O confronto entre Portugal e Croácia, realizado no BMO Field, em Toronto, foi marcado por muita emoção desde o início. Durante a primeira etapa, a seleção de Portugal controlou mais a posse de bola, mas encontrou sérias dificuldades para furar o bloqueio defensivo montado pelo técnico Zlatko Dalic. Nas arquibancadas, o clima foi de divisão em relação a Cristiano Ronaldo, que alternou entre aplausos e vaias em cada participação, enquanto a Croácia mantinha uma postura reativa que levou o duelo para o intervalo sem gols.

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A dinâmica da partida mudou drasticamente no segundo tempo, quando a Croácia abriu o placar logo aos sete minutos com um gol de Ivan Perisic. Portugal buscou o empate aos 19 minutos, após o VAR confirmar um pênalti sobre Renato Veiga; na cobrança, Cristiano Ronaldo deslocou o goleiro Livakovic e marcou seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo. O restante do tempo regulamentar foi marcado por extrema tensão e gols anulados para ambas as equipes, além de uma substituição polêmica de Ronaldo aos 36 minutos, que deixou o gramado visivelmente irritado com a decisão de Roberto Martínez.

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Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

O desfecho ocorreu nos acréscimos, quando Gonçalo Ramos, saindo do banco de reservas, cabeceou para as redes aos 48 minutos após cruzamento preciso de Rafael Leão. No último minuto de jogo, a tecnologia do chip na bola Trionda foi acionada para anular um possível empate croata, detectando um impedimento milimétrico de Pasalic antes de um gol contra de Rúben Neves. Com a vitória por 2 a 1, Portugal carimbou sua vaga para enfrentar a Espanha nas oitavas de final, enquanto o mundo do futebol testemunhou a despedida de Luka Modrić das Copas do Mundo.

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