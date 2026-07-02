Chip na bola que salvou Portugal na Copa: entenda como funciona a tecnologia Entenda como os portugueses foram salvos pela tecnologia

A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, foi garantida graças a uma novidade tecnológica recente. No último minuto da partida disputada em Toronto, a seleção croata chegou a balançar as redes em um lance que resultaria no empate e levaria o jogo para a prorrogação. No entanto, a precisão do chip instalado dentro da Trionda, bola oficial do torneio, foi determinante para anular o lance e garantir a vaga dos portugueses.

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Var analisa lance em Portugal e Croácia (Imagem: reprodução)

O lance polêmico ocorreu quando o croata Matanović desviou a bola de cabeça; a trajetória atingiu seu companheiro Pašalić, que estava em posição de impedimento, antes de terminar em gol. Imediatamente, o sistema do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) interveio, utilizando os dados gerados pela tecnologia presente na bola para confirmar que Pašalić estava em posição de impedimento no exato momento do primeiro toque de cabeça.

A olho nu, fica difícil dar o veredito se a bola encostou ou não na cabeça de Matanović, mas a tecnologia acusou o toque. Este foi o terceiro gol invalidado na partida e o segundo da Croácia, que acabou sendo eliminada da Copa.

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Como funciona a tecnologia de chip na bola na Copa?

Trionda, a bola Copa do Mundo 2026 adidas. (Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

A Trionda, a bola oficial desenvolvida pela Adidas para a Copa, possui algumas novidades diferentes de modelos convencionais. A versão utilizada pelos jogadores profissionais carrega um sensor de movimento de alta performance embutido em uma camada interna de um de seus painéis. Para manter a estabilidade e o equilíbrio durante os chutes, os outros três painéis da bola receberam contrapesos específicos. Por ser um dispositivo eletrônico, a Trionda é alimentada por uma bateria interna e precisa até mesmo ser recarregada na tomada periodicamente antes de entrar em campo.

A tecnologia é diferente dos modelos de sensores de movimentos usados anteriormente, quando o aparelho ficava 'suspenso' no centro da bola. Agora, o aparelho fica preso em uma das camadas internas, como é possível observar na imagem abaixo:

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Sensores na Trionda, bola oficial da Copa do Mundo, na esquerda, e a bola da Copa de 2022 (direita) (Imagem: Divulgação/Adidas)

Desenvolvido em parceria com a empresa Kinexon, o chip é capaz de coletar e transmitir dados 500 vezes por segundo, que são recebidos pelo sistema do VAR. Essa frequência permite que os árbitros saibam o momento exato em que a bola foi tocada, oferecendo uma precisão milimétrica que as câmeras de vídeo comuns nem sempre conseguem captar sozinhas.

Os dados transmitidos pelo chip da Trionda não funcionam de forma isolada; eles são combinados com o sistema de rastreamento dos jogadores e processados por inteligência artificial. Essa integração permite que a arbitragem revise lances complexos de impedimento como o da partida entre Portugal e Croácia, além de possíveis toques de mão com uma rapidez sem precedentes.

Segundo os desenvolvedores da tecnologia, o foco principal é ajudar os árbitros a tomar decisões corretas no menor tempo possível, minimizando as interrupções que costumam quebrar o ritmo das partidas. No caso de Portugal, essa tecnologia foi o que garantiu a classificação da equipe e anulou o gol que permitiria aos croatas levar o jogo para a prorrogação.

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