De olho no saldo! Confira histórico de goleadas do Marrocos no ciclo para a Copa do Mundo Os marroquinos enfrentarão o Haiti focados em melhorar seu saldo de gols

Terminada a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o Brasil assumiu a liderança com quatro pontos e três gols de saldo. Porém, apesar de ser o primeiro colocado, a seleção de Ancelotti não depende apenas de si para se classificar como líder.

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Isso porque o Marrocos tem os mesmos quatro pontos do Brasil e enfrentará o Haiti, equipe do grupo com pior colocação no ranking da Fifa. Com isso, os marroquinos terão a chance de melhorar seu saldo de gols na última partida.

Para superar o saldo que o Brasil tem atualmente, a equipe comandada por Mohamed Ouahbi precisa vencer por três gols de diferença ou mais. Neste ciclo para a Copa do Mundo, Marrocos goleou seus rivais em 15 jogos.

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A maior goleada da seleção marroquina foi contra o Lesoto, por 7 a 0, pelas eliminatórias para a Copa Africana das Nações. Porém, em comparação com o Haiti, atual 87º colocado no ranking da Fifa, a seleção lesotense é a 146ª.

Confira as goleadas de Marrocos neste ciclo para a Copa do Mundo

Das 15 goleadas de Marrocos neste ciclo para a Copa do Mundo, 12 foram em competições oficiais e três em amistosos.

Marrocos 3 x 0 Libéria - Eliminatórias para a Copa Africanas de Nações

Marrocos 3 x 0 Tanzânia - Copa Africanas de Nações

Marrocos 6 x 0 República Democrática do Congo - Eliminatórias para a Copa do Mundo

Marrocos 4 x 1 Gabão - Eliminatórias para a Copa Africanas de Nações

Marrocos 5 x 0 República Centro-Africana - Eliminatórias para a Copa Africanas de Nações

República Centro-Africana 0 x 4 Marrocos - Eliminatórias para a Copa Africanas de Nações

Gabão 1 x 5 Marrocos - Eliminatórias para a Copa Africanas de Nações

Marrocos 7 x 0 Lesoto - Eliminatórias para a Copa Africanas de Nações

Marrocos 5 x 0 Nigér - Eliminatórias para a Copa do Mundo

Marrocos 4 x 0 Uganda - Amistoso

Marrocos 3 x 0 Emirados Árabes - Copa Árabe

Marrocos 3 x 0 Zâmbia - Copa Africanas de Nações

Senegal 0 x 3 Marrocos - Copa Africanas de Nações

Marrocos 5 x 0 Burundi - Amistoso

Marrocos 4 x 0 Madagascar - Amistoso

Cenário do grupo para a última rodada

Atualmente, o Brasil tem três gols de saldo contra um dos marroquinos. Se a equipe de Carlo Ancelotti vencer a Escócia ao menos pelo placar mínimo, salta para quatro gols de saldo.

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Com isso, Marrocos classificaria se vencesse o Haiti por cinco gols de diferença, algo que aconteceu cinco vezes no atual ciclo, mas contra seleções menos qualificadas que o Haiti.

Caso o Brasil vença por uma vantagem mínima e os marroquinos ganhem dos haitianos por quatro gols de diferença, a liderança do grupo seria definida pelo número de gols marcados. Em caso de novo empate, a decisão ocorreria pelo melhor índice disciplinar (fair play).

Grupo C da Copa do Mundo (Foto: Reprodução Lance!)

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