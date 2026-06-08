De finais históricas a polêmicas: relembre os capítulos marcantes da arbitragem brasileira em Copas

Pela primeira vez na história, um árbitro brasileiro foi escolhido para comandar a partida de abertura de uma Copa do Mundo. Wilton Pereira Sampaio foi o nome selecionado pela Fifa para apitar o confronto entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), na Cidade do México, marcando mais um capítulo importante para a arbitragem nacional em Mundiais.

Pela primeira vez na história, um árbitro brasileiro foi escolhido para comandar a partida de abertura de uma Copa do Mundo. Wilton Pereira Sampaio foi o nome selecionado pela Fifa para apitar o confronto entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), na Cidade do México, marcando mais um capítulo importante para a arbitragem nacional em Mundiais.

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Assim como Wilton estará, outros árbitros brasileiros também estiveram à frente de partidas históricas ao longo das Copas do Mundo. O Lance! relembra alguns dos jogos mais emblemáticos comandados por representantes do Brasil no principal torneio do futebol mundial.

Ao longo da história, 16 árbitros brasileiros já apitaram partidas de Copa do Mundo. Entre eles, alguns tiveram a oportunidade de conduzir confrontos decisivos e até mesmo finais do torneio.

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Finais de Copa

A primeira final de Copa do Mundo apitada por um brasileiro aconteceu em 1982. Na ocasião, Arnaldo Cezar Coelho comandou a vitória da Itália por 3 a 1 sobre a Alemanha Ocidental, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Liderada por Paolo Rossi, artilheiro e principal destaque da competição, a seleção italiana conquistou seu terceiro título mundial.

Quatro anos depois, foi a vez de Romualdo Arppi Filho representar a arbitragem brasileira na decisão da Copa do Mundo de 1986, disputada no México. O árbitro esteve no comando da vitória da Argentina por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental, no Estádio Azteca. A campanha ficou marcada pelas atuações históricas de Diego Maradona, que conquistou seu único título mundial e segundo dos "hermanos".

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Uso de tecnologia inédita

Outro momento marcante envolvendo um árbitro brasileiro ocorreu na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Sandro Meira Ricci apitou a vitória da França por 3 a 0 sobre Honduras, partida que entrou para a história por registrar o primeiro gol validado com o auxílio da tecnologia da linha do gol em um Mundial.

No lance, Karim Benzema acertou a trave e, na sequência, o goleiro Noel Valladares acabou empurrando a bola para dentro da própria meta. A jogada gerou dúvidas inicialmente, mas a tecnologia confirmou imediatamente que a bola havia ultrapassado completamente a linha, permitindo que Sandro Meira Ricci validasse o gol.

Polêmica de arbitragem

Na primeira Copa do Mundo da história, disputada em 1930, o árbitro brasileiro Gilberto de Almeida Rego protagonizou um dos episódios mais polêmicos daquele Mundial. Durante a partida entre Argentina e França, válida pela fase de grupos, o brasileiro encerrou o jogo antes do tempo regulamentar.

A Argentina vencia por 1 a 0 quando a França pressionava em busca do empate nos minutos finais. Para a surpresa de jogadores, torcedores e integrantes das duas delegações, Gilberto de Almeida Rego apitou o fim da partida cerca de seis minutos antes do término previsto, justamente quando os franceses construíam uma jogada de ataque promissora.

A decisão provocou revolta imediata dos jogadores franceses e de sua comissão técnica, que cercaram a arbitragem para protestar. Diante da confusão e após perceber o equívoco, o árbitro voltou atrás e reiniciou a partida. Apesar da retomada do confronto, o tempo restante não foi suficiente para a França buscar o empate. A Argentina manteve a vantagem e confirmou a vitória por 1 a 0, em um jogo que ficou marcado por uma das maiores controvérsias de arbitragem da história das Copas do Mundo.

Arbitragem Brasileira na Copa de 2026

Para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil será o país com o maior número de representantes na arbitragem. Ao todo, a Fifa selecionou três árbitros principais e outros seis profissionais brasileiros para atuar como assistentes e integrantes da equipe de vídeo.

Os árbitros escalados para o Mundial são Wilton Pereira Sampaio, Ramon Abatti Abel e Raphael Claus. Além deles, a delegação brasileira da arbitragem contará com Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rafael Alves e Rodrigo Figueiredo como assistentes. Já Rodolpho Toski Marques integrará a equipe de arbitragem de vídeo (VAR).

Wilton Pereira Sampaio (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

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