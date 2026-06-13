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Cucurella reage ao famoso corte de Ronaldo na Copa de 2002: 'Horrível, mas mítico'

Lateral da Espanha deu notas para penteados marcantes do futebol

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
13/06/2026 14:21
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Cucurrella foi convocado pela Espanha nesta Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
Cucurrella representa a Espanha nesta Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)

Os cabelos cacheados e volumosos de Marc Cucurella marcarão presença na Copa do Mundo de 2026. O lateral da Espanha entrou na brincadeira promovida pelo jornal Marca e avaliou alguns dos penteados mais icônicos da história do esporte. Entre eles, o inesquecível corte de Ronaldo Nazário na campanha do pentacampeonato mundial do Brasil, em 2002.

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  • Cucurella chegando de viagem com a seleção da Espanha (Foto: Coral Scoles-Coburn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Entre os estilos analisados, um dos grandes destaques foi o corte adotado por Ronaldo Nazário na Copa do Mundo de 2002. Apesar da sinceridade na avaliação, Cucurella reconheceu o impacto histórico do visual.

    — É horrível, mas é mítico — comentou o espanhol, antes de atribuir nota 9 ao ex-centroavante da Seleção Brasileira.

    Ronaldo, o Fenômeno, mostrou ao mundo toda a sua força na conquista do penta em 2002
    (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

    A mesma nota foi dada ao icônico cabelo armado de Carlos Valderrama, outro visual que atravessou gerações e se tornou símbolo de uma época no futebol mundial.

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    Carlos Valderrama (Colômbia) - 1994
    Valderama fez história na seleção colombiana (Foto: AFP)

    Nem todos os penteados receberam avaliações positivas, caso do ex-lateral brasileiro Daniel Alves recebeu nota 1, mesma pontuação dada ao francês Djibril Cissé. Já o espanhol Fernando Torres ficou com nota 3.

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    Entre os atletas brasileiros ainda em atividade, Yan Couto recebeu nota 2 por seu visual. O inglês David Beckham, analisado em uma fase em que utilizava tranças, ganhou nota 3.

    Notas de Cucurella para penteados históricos do futebol

    • Ronaldo Nazário: 9
    • Carlos Valderrama: 9
    • Fernando Torres: 3
    • David Beckham (fase das tranças): 3
    • Yan Couto: 2
    • Daniel Alves: 1
    • Djibril Cissé: 1
    Reprodução

    Outro cabelo que agradou mais a Cucurella foi o do argentino Fabricio Coloccini. Conhecido pelos longos cachos ruivos, o ex-zagueiro recebeu nota 8 do espanhol.

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