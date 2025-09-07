Cucurella manda recado à La Liga: ‘Está ficando para trás’

Campeão do Mundial de Clubes pelo Chelsea, o lateral-esquerdo Marc Cucurella usou a Premier League como exemplo de sucesso nos investimentos financeiros na temporada e fez críticas à La Liga. Para o defensor, jogadores que atuam no futebol espanhol estão preferindo se transferir à Inglaterra.

A serviço da seleção espanhola nesta Data Fifa de setembro, Cucurella chamou atenção para o poderio financeiro dos clubes ingleses, citando os casos de Yeremy Pino e Christantus Uche, que deixaram a La Liga rumo ao Crystal Palace recentemente.

— O Sunderland, que acaba de ser promovido, investiu 200 milhões de euros em jogadores, e dois dos melhores de LaLiga chegaram ao Crystal Palace, Yeremy e Uche. Isso é algo que eles deveriam resolver, porque LaLiga está ficando um pouco atrás em relação à Premier League, e isso faz com que os jogadores vão para a Inglaterra jogar — disse Cucurella.

Revelado nas categorias de base do Barcelona, Cucurella quase não jogou no elenco principal e integrava a equipe B quando foi emprestado ao Eibar para ganhar experiência. Logo sua nova casa virou o Getafe, onde se destacou o atraiu o mercado inglês.

O Brighton levou o jovem talento para a Premier League. Posteriormente, ele foi eleito pelos torcedores do clube o melhor jogador da temporada 2022/2023. Ligando o alerta do Chelsea, seu futuro e atual clube.

Cucurella contra o Palmeiras no Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Investimentos da Premier League

A atual janela de transferências marcou o quinto ano consecutivo em que os clubes da Premier League lideram os investimentos na janela de verão europeia, com 3,56 bilhões de euros. A Série A, segunda liga que mais gastou, stá mais de 2.3 bilhões de euros atrás dos ingleses.

O Liverpool foi o clube que mais gastou na Inglaterra, com oito contratações. Ao todo, os Red Devils desembolsaram 489 milhões de euros. Os reforços vieram para suprir as perdas de Diogo Jota, que faleceu em julho, Trent Alexander-Arnold, negociado com o Real Madrid e Luis Díaz, que acertou ida ao Bayern de Munique.

O valor é uma das marcas mais simbólicas para o clube inglês, não só porque nunca haviam gasto tanto, mas também por terem fechado as três contratações mais caras de toda a sua história em uma só janela.

Alexander Isak (do Newcastle para o Liverpool) - €150 milhões Florian Wirtz (do Bayer Leverkusen para o Liverpool) - €125 milhões Hugo Ekitiké (do Eintracht Frankfurt para o Liverpool) - €95 milhões

