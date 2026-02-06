Cucurella abre jogo sobre confusão com Adama Traoré: 'Calor do momento'
Espanhóis foram protagonistas em confusão no duelo entre Chelsea e West Ham
O último confronto entre Chelsea e West Ham, no sábado (31), segue com repercussão, desta vez devido ao desentendimento entre Marc Cucurella e Adama Traoré. O lance, que viralizou nas redes sociais, mostrou o atacante do West Ham projetando o lateral-direito ao solo após uma disputa física intensa, dando início a uma confusão generalizada que terminou com cartão amarelo para o ponta.
Nesta sexta-feira (6), ambos os jogadores participaram do programa FanZone, apresentado por Gerard Romero, onde explicaram o incidente sob diferentes perspectivas. Cucurella, formado na La Masia assim como Adama, admitiu que tentou provocar o adversário pouco antes da queda brusca.
A provocação e a queda
Cucurella detalhou o momento exato em que a tensão escalou durante a partida. Segundo o defensor, o incidente ocorreu perto da linha lateral nos minutos finais do jogo.
— Houve um momento em que me levantei e me senti muito perto dele, e pensei: "Bem, vou colocar a cabeça aqui para ver se consigo causar alguma confusão". Ele me agarrou, me jogou para onde pôde e começou uma grande briga — explicou o jogador do Chelsea, de forma bem-humorada.
Questionado se a relação entre os dois havia sido afetada pelo lance, Cucurella usou de ironia para descrever o impacto da força física de Traoré. "Não tenho problema nenhum com isso, embora, se o encontrasse na rua, hesitaria em cumprimentá-lo depois disso", brincou o lateral, provocando risos no estúdio.
Pedido de desculpas
Durante a transmissão, Adama Traoré participou via vídeo e buscou acalmar os ânimos, garantindo que não teve a intenção de agredir o compatriota. O atacante reforçou que a reação foi fruto da adrenalina da partida e que seu foco inicial era apenas reclamar com a arbitragem.
— Ele é um cara muito legal. Tudo fica dentro de campo, foi só o calor do momento. Eu realmente não queria fazer isso, não era minha intenção — afirmou Traoré.
Cucurella aceitou as desculpas e encerrou a polêmica mantendo o tom sarcástico sobre a diferença de porte físico entre ambos. "Agora estou calmo porque há uma tela entre nós… Não, mas tudo bem. Fica tudo por aqui", concluiu o defensor, sinalizando que a rivalidade não ultrapassará as quatro linhas.
