Portugal x Chile: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Portugal e Chile se enfrentam neste sábado (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, no Disney+ Premium.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Portugal disputa um de seus últimos compromissos antes do embarque para os Estados Unidos, onde fará os ajustes finais para a Copa do Mundo. Apontada como uma das seleções mais fortes do torneio, a equipe comandada por Roberto Martínez busca ganhar entrosamento e ritmo de jogo nesta reta decisiva de preparação.
A grande expectativa gira em torno de Cristiano Ronaldo, que pode disputar sua última Copa do Mundo. Apesar disso, o atacante pode ser preservado pela comissão técnica para controle de carga física. Mesmo sem o camisa 7, Portugal conta com um elenco repleto de talentos, como Bruno Fernandes, Vitinha, João Cancelo e Pedro Neto.
Do outro lado, o Chile inicia um novo ciclo após ficar fora do Mundial de 2026. Sob o comando de Nicolás Andrés Córdova, a seleção chilena aposta na renovação do elenco e na observação de novos talentos para voltar a ser competitiva no cenário internacional.
Entre os destaques da equipe estão o zagueiro Benjamín Kuscevic, com passagem pelo futebol brasileiro, e o atacante Gonzalo Tapia, que tenta se firmar como uma das referências ofensivas desta nova geração chilena.
Tudo sobre Portugal x Chile (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Portugal 🆚 Chile
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 14h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Portugal
José Sá; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Samú Costa, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Francisco Trincão e Gonçalo Ramos.
Técnico: Roberto Martínez.
🔵 Chile
Thomas Gillier; Diego Ulloa, Iván Román, Benjamín Kuscevic e Maximiliano Gutiérrez; Rodrigo Echeverría e Ignacio Saavedra; Alexander Aravena, Lautaro Millán e Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.
Técnico: Nicolás Andrés Córdova.
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