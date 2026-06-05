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Portugal x Chile: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
09:08
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As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAs seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
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Portugal e Chile se enfrentam neste sábado (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, no Disney+ Premium.

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Ficha do jogo

portugal escudo
POR
escudo chile
CHI
Amistoso
Pré-Copa do Mundo
Data e Hora
sábado, 6 de junho de 2026, às 14h45 (de Brasília)
Local
Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Portugal disputa um de seus últimos compromissos antes do embarque para os Estados Unidos, onde fará os ajustes finais para a Copa do Mundo. Apontada como uma das seleções mais fortes do torneio, a equipe comandada por Roberto Martínez busca ganhar entrosamento e ritmo de jogo nesta reta decisiva de preparação.

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A grande expectativa gira em torno de Cristiano Ronaldo, que pode disputar sua última Copa do Mundo. Apesar disso, o atacante pode ser preservado pela comissão técnica para controle de carga física. Mesmo sem o camisa 7, Portugal conta com um elenco repleto de talentos, como Bruno Fernandes, Vitinha, João Cancelo e Pedro Neto.

Do outro lado, o Chile inicia um novo ciclo após ficar fora do Mundial de 2026. Sob o comando de Nicolás Andrés Córdova, a seleção chilena aposta na renovação do elenco e na observação de novos talentos para voltar a ser competitiva no cenário internacional.

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Entre os destaques da equipe estão o zagueiro Benjamín Kuscevic, com passagem pelo futebol brasileiro, e o atacante Gonzalo Tapia, que tenta se firmar como uma das referências ofensivas desta nova geração chilena.

Tudo sobre Portugal x Chile (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal 🆚 Chile
Amistoso internacional

📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 14h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Portugal
José Sá; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Samú Costa, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Francisco Trincão e Gonçalo Ramos.
Técnico: Roberto Martínez.

🔵 Chile
Thomas Gillier; Diego Ulloa, Iván Román, Benjamín Kuscevic e Maximiliano Gutiérrez; Rodrigo Echeverría e Ignacio Saavedra; Alexander Aravena, Lautaro Millán e Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.
Técnico: Nicolás Andrés Córdova.

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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