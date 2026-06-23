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Destaque de Portugal defende Cristiano Ronaldo após críticas

Portugal lidera o grupo K e se aproxima de classificação

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
23/06/2026 16:49
Atualizado há 0 minutos
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Nuno Mendes, com o uniforme vermelho de Portugal, é um dos destaques da Copa do Mundo
Seleção portuguesa venceu por 5 a 0 (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

Nuno Mendes, um dos destaques da seleção portuguesa na goleada por 5 a 0 em cima do Uzbequistão, falou sobre as críticas que Cristiano Ronaldo recebeu durante a semana. Na partida desta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, CR7 foi o responsável por marcar dois gols e entrar para história como o maior artilheiro da seleção portuguesa e como o primeiro da história a marcar em seis Copas do Mundo.

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    Nas palavras de Nuno Mendes, as críticas fazem parte. Cristiano Ronaldo estava sendo alvo após uma estreia apagada contra a RD Congo na última semana.

    - As críticas fazem parte do futebol. Acho que o público está muito preparado para isso. Falamos sobre esse assunto antes mesmo do início da Copa do Mundo, mas acredito que isso nos dá ainda mais motivação para entrar em campo e mostrar nosso valor e nossa qualidade. Foi isso que fizemos hoje. Tenho muito orgulho da equipe e também do Cristiano. Estamos muito unidos e ainda temos um longo caminho pela frente. Agora, nosso foco já está na Colômbia - destacou.

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    Cristiano Ronaldo, com a camisa vermelha de Portugal, sorri após o gol marcado sobre o Uzbequistão
    Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória portuguesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Veja como foi a vitória de Portugal

    Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo e ganhou tranquilidade na briga pela classificação. Grande destaque da partida, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, encerrou um jejum de gols em Mundiais e ampliou o recorde de ser o único jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

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    Portugal volta a campo no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Colômbia. No mesmo dia e horário, o Uzbequistão encara a RD Congo.


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