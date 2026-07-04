Diogo Costa cresce na Copa e se firma como um dos pilares de Portugal Diogo Costa tem somado números expressivos pela seleção

Diogo Costa tem sido um dos destaques de Portugal nesta Copa do Mundo. O goleiro apareceu entre os 10 melhores arqueiros da fase de grupos em levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, que avaliou o desempenho dos jogadores com base na relação entre gols sofridos e gols esperados contra (xG) por 90 minutos.

Contra a Croácia, porém, voltou a confirmar o bom momento e se consolidou como um dos protagonistas da classificação portuguesa às quartas de final. De acordo com dados do Sofascore, o camisa 1 realizou cinco defesas, sendo três delas dentro da área, uma a mais do que havia registrado na partida anterior.

continua após a publicidade

Além das intervenções, Diogo Costa somou uma saída segura para ficar com a bola, três recuperações de posse e também participou da construção das jogadas, acertando três das seis bolas longas que tentou.

Antes mesmo de Cristiano Ronaldo empatar a partida de pênalti, o goleiro já havia evitado que a Croácia ampliasse a vantagem. Em diferentes momentos do segundo tempo, apareceu para defender finalizações de Mateo Kovacic e Petar Sucic, mantendo Portugal vivo até a reação que terminou com a classificação.

continua após a publicidade

Titular absoluto da seleção de Roberto Martínez, Diogo Costa já havia sido um dos destaques diante da Colômbia, no encerramento da fase de grupos. Na ocasião, foi eleito o melhor em campo. Agora, voltou a mostrar por que é um dos principais pilares de Portugal na campanha pelo título mundial.

Diogo Costa foi destaque pela seleção portuguesa (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Próximo desafio da Espanha

Portugal volta a campo nesta segunda-feira, dia 6. A equipe enfrentará a Espanha pelas oitavas de final da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável