Diogo Costa cresce na Copa e se firma como um dos pilares de Portugal
Diogo Costa tem somado números expressivos pela seleção
Diogo Costa tem sido um dos destaques de Portugal nesta Copa do Mundo. O goleiro apareceu entre os 10 melhores arqueiros da fase de grupos em levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, que avaliou o desempenho dos jogadores com base na relação entre gols sofridos e gols esperados contra (xG) por 90 minutos.
Contra a Croácia, porém, voltou a confirmar o bom momento e se consolidou como um dos protagonistas da classificação portuguesa às quartas de final. De acordo com dados do Sofascore, o camisa 1 realizou cinco defesas, sendo três delas dentro da área, uma a mais do que havia registrado na partida anterior.
Além das intervenções, Diogo Costa somou uma saída segura para ficar com a bola, três recuperações de posse e também participou da construção das jogadas, acertando três das seis bolas longas que tentou.
Antes mesmo de Cristiano Ronaldo empatar a partida de pênalti, o goleiro já havia evitado que a Croácia ampliasse a vantagem. Em diferentes momentos do segundo tempo, apareceu para defender finalizações de Mateo Kovacic e Petar Sucic, mantendo Portugal vivo até a reação que terminou com a classificação.
Titular absoluto da seleção de Roberto Martínez, Diogo Costa já havia sido um dos destaques diante da Colômbia, no encerramento da fase de grupos. Na ocasião, foi eleito o melhor em campo. Agora, voltou a mostrar por que é um dos principais pilares de Portugal na campanha pelo título mundial.
Próximo desafio da Espanha
Portugal volta a campo nesta segunda-feira, dia 6. A equipe enfrentará a Espanha pelas oitavas de final da competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Globo, SBT e CazéTV: veja a divisão dos jogos das oitavas de final da CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Paraguai vê trunfo para enfrentar a França e faz mistério antes de decisão na Copa do MundoHá 1 hora
Lancepédia
Artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da TchecoslováquiaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Portugal x Espanha: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do MundoHá 1 hora
Seleção Brasileira
Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somadosHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Colômbia x Gana: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 5 horas
Mais LANCE!