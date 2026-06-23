Craques em ação! Cristiano Ronaldo e Kane jogam hoje na Copa do Mundo Cristiano Ronaldo e Harry Kane entram em campo com missões distintas

Cristiano Ronaldo e Harry Kane entram em campo nesta terça-feira (23) com missões distintas na Copa do Mundo. Enquanto o astro português busca espantar o jejum após uma estreia apagada contra a República Democrática do Congo, o artilheiro inglês entra em campo sob expectativa de ampliar seu número de gols e se aproximar da artilharia, que tem Lionel Messi no topo com 5 gols.

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No Grupo K, Portugal enfrentará o Uzbequistão às 14h, e ambas as seleções buscam a sua primeira vitória no torneio. Já no Grupo L, a Inglaterra enfrenta a seleção de Gana às 17h para definir quem irá se tornar líder do grupo.

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Cristiano Ronaldo em má fase

Portugal estreou na Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo e não saiu do empate, em 1 a 1. Cristiano não marcou e chegou a uma sequência de dez jogos consecutivos sem gols em partidas de Copas do Mundo ou Eurocopa. Considerando todos os seus jogos de Mundial, é a 17ª vez que o artilheiro passa em branco em 23 partidas.

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Durante toda a partida, Ronaldo teve apenas 25 toques na bola, um número inferior ao registrado por Francisco Conceição, que entrou como reserva durante a partida, além do goleiro Diogo Costa. Além disso, finalizou três vezes, todas para fora, sem exigir nenhuma defesa do goleiro adversário.

No último amistoso pré-Copa, contra a Nigéria, CR7 também foi criticado pelo baixo desempenho e rendimento, perdendo chances claras de gol. Apesar de ter sido visto abatido após a estreia, algo relatado por veículos portugueses como o jornal A Bola, Cristiano treinou normalmente nos dias seguintes. Nas redes sociais, CR7 comentou: "Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo".

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Embora sua titularidade tenha sido debatida após o empate, Roberto Martínez manteve o atacante em campo durante os 90 minutos da estreia, o que pode indicar que seu espaço na equipe, ao menos neste momento, não está ameaçado. O tema, inclusive, foi abordado pelo treinador na entrevista coletiva após a partida.

- Em uma partida como essa, em que estamos com dificuldades para entrar na área, precisamos aproveitar as qualidades do Ronaldo. Não faria sentido tirar o maior artilheiro de todos os tempos em um jogo em que precisamos marcar.

Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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Harry Kane quebrou recordes

Harry Kane marcou duas vezes na vitória da Inglaterra sobre a Croácia, na estreia das seleções na Copa do Mundo. Com os gols, o centroavante inglês foi eleito o melhor da partida, além de quebrar recordes da seleção e da competição.

O primeiro gol de Harry Kane fez com que ele se tornasse o jogador com mais gols de pênalti na história das Copas do Mundo, com cinco bolas na rede. O capitão da seleção inglesa superou nomes lendários do futebol mundial que dividiam o recorde anteriormente, com quatro gols marcados. Entre os jogadores superados estão Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Eusébio e Rob Rensenbrink.

Além do recorde de penalidades convertidas, Kane chegou à marca de dez gols em Copas do Mundo e igualou Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra na história da competição. O atacante do Bayern de Munique também aumentou os números como maior artilheiro da história da seleção inglesa, atingindo a marca de 81 gols marcados.

Com 32 anos, Harry Kane chega à Copa do Mundo experiente e, principalmente, sem a pressão de vencer o primeiro título da carreira, como chegou em 2018 e 2022. Nesta temporada, o atacante marcou 69 gols em 59 jogos e é um dos favoritos para vencer a Bola de Ouro.

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